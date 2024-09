Bonus casa 2024: le principali agevolazioni

Il settore edilizio è stato costellato negli ultimi anni da diversi cambiamenti che hanno interessato non solo gli standard di un ramo dell’economia sempre più all’avanguardia ma anche le normative: qualcosa che ha dissuaso diverse persone dall’intraprendere i lavori.

Eppure, gli incentivi ci sono, tant’è vero che i bonus casa 2024 utili per effettuare opere di ristrutturazione e ammodernamento sono diversi. Scopriamo insieme quelli più interessanti.

Bonus fotovoltaico 2024

La necessità di utilizzare fonti di origine rinnovabile è sempre più evidente, in termini di impatto sull’ambiente nonché nell’ottica di ottimizzazione dei costi. Il bonus fotovoltaico 2024 va in tale direzione, mettendo i cittadini in condizioni migliori per investire in una delle tecnologie più performanti e sostenibili degli ultimi anni.

Si tratta di un fondo perduto destinato ai nuclei familiari che hanno ISEE inferiore a 15.000 euro e che avrebbero perciò più difficoltà a sostenere un investimento iniziale come quello richiesto per questi impianti così efficaci.

Il fotovoltaico si basa sull’utilizzo dell’energia solare, complice l’impiego di pannelli e componenti che presentano caratteristiche all’insegna della versatilità, della durevolezza e dell’affidabilità. È una soluzione che offre tantissimi benefici e che ha inoltre il vantaggio di aumentare il valore dell’immobile.

Bonus barriere architettoniche 2024

Attualmente questo sostegno è in vigore fino al 31 dicembre 2025 e interessa gli immobili già costruiti. Consiste in una detrazione Irpef del 75% che denota un importo tra i 30.000 e i 75.000 euro; la cifra varia in relazione al singolo caso.

Rientrano nell’agevolazione gli interventi che seguono:

installazione di ascensori, elevatori esterni, montacarichi;

realizzazione di rampe laddove sussistono dei gradini;

predisposizione degli strumenti che consentono un miglioramento della mobilità interna ed esterna delle persone affette da handicap di vario genere.

Questo sostegno è pensato per venire incontro alle esigenze di ottimizzazione delle strutture abitative e rappresenta una misura quanto mai attuale ed essenziale per diverse categorie di cittadini.

Bonus verde 2024

Il bonus verde è stato prorogato fino al 2024, questo grazie a quanto approntato all’interno della Legge di Bilancio 2022. Di cosa si tratta? Di una detrazione Irpef pari al 36% delle spese necessarie per gli interventi delle tipologie che seguono:

creazione di giardini pensili e altre coperture green;

adeguamento di aree che risultano scoperte presso immobili privati già costruiti;

sistemazione di recinzioni e impianti per l’irrigazione;

conseguimento di pozzi.

Questo sostegno è inoltre indicato per le spese inerenti le parti che si trovano all’esterno delle strutture condominiali, a fronte di un importo non superiore ai 5.000 euro per la singola unità immobiliare avente uso abitativo.

Bonus ristrutturazioni edilizie 2024

Tra gli interventi a cui vanno il maggior numero di agevolazioni fiscali c’è il cosiddetto bonus ristrutturazioni edilizie.

Parliamo di un’agevolazione che assicura una detrazione dell’Irpef pari al 36% sulle spese effettivamente conseguite per un importo massimo di 96.000 euro. Non diversamente dal bonus verde ha registrato una proroga fino al 2024 all’interno della Legge di Bilancio 2022. In assenza di ulteriori proroghe, a partire dal 1° gennaio 2025 il limite tornerà a 48.000 euro.

Può essere ottenuta per gli interventi che vengono svolti sia sulle parti comuni degli edifici condominiali che sulle singole unità abitative di manutenzione ordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo.