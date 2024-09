Passeggiate per i diritti degli animali col Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì

Il Canile Rifugio 281 invita a un evento importante: "Il cammino per gli animali", una manifestazione pacifica organizzata da Angelo Vaira della Think Dog, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti di tutti gli animali.

Un'iniziativa di compassione attiva, volta a prendere consapevolezza del profondo legame tra ambiente, uomo e animali, e del danno causato dallo sfruttamento di questo.

"Noi del Canile Rifugio 281 ci uniamo virtualmente a questa importante iniziativa, organizzando diverse passeggiate dedicate. Per questo invitiamo tutte le persone a partecipare e a unirsi a noi in questo cammino di consapevolezza e cambiamento", dicono dalla struttura di San Michele Mondovì.

Le date da segnarsi sono il 29 settembre per una passeggiata a sei zampe a San Michele Mondovì, ritrovo alle ore 14 nella piazza del Mercato, e il 4 ottobre, a Vicoforte, ritrovo nella piazza del santuario alle ore 14 per concludere insieme agli amici della Think Dog questo cammino. "Loro arriveranno a Roma e noi al Santuario di Vicoforte. L'evento è gratuito e non è richiesta la prenotazione, tutti sono i benvenuti e possono unirsi a questo cammino a favore dei diritti degli animali".

Per tutti gli altri eventi il Canile Rifugio 281 invita a visitare il sito www.geassociazione.eu e a seguirlo sui canali social fb GEA IL CERCA CASA e IG @geacanilerifugio281.