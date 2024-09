Cuneo Organ Festival: Hans Uwe Hielscher in concerto

Nell’ambito della Festa del Santo Patrono di San Michele Arcangelo, il 29 settembre, alle 21 nella cattedrale di Santa Maria del Bosco di via Roma, 64, a Cuneo, la 36esima edizione del Cuneo Organ Festival proseguirà con il concerto “L’organo eclettico”, Hans Uwe Hielscher (Germania) all’organo. Ingresso gratuito.

Hans Uwe Hielscher si è laureato in musica sacra presso la State University of Music di Detmold. Ha seguito un master di musica organistica francese con M. Lanquetuit. È stato nominato organista presso l’Ev. Marktkirche a Wiesbaden nel 1979 e dal 1987 al 2004 è stato organista presso la Kurhaus di Wiesbaden. Molte delle sue registrazioni radiofoniche e televisive, così come la maggior parte dei 22 CD registrati, sono dedicate alla musica organistica francese, anglo-americana e alle trascrizioni di opere orchestrali.

Per informazioni telefonare al numero 329.2266200 oppure scrivere a cuneoorganfestival@gmail.com.