Calcio femminile: presentata al Toselli la stagione 24/25 della Freedom FC Women

Una magica serata biancoblu. La Freedom FC Women ha ufficialmente presentato la stagione 2024-25, nella suggestiva e prestigiosa cornice del Teatro Toselli di Cuneo: una location significativa, simbolo della progressiva crescita di una società giovane, nata soli 3 anni fa e la cui prima uscita ufficiale fu in una sala raccolta (ma ovviamente bellissima) come quella di Casa Delfino.

In un teatro gremito, squadre, staff, dirigenza, sponsor, autorità, tifosi ed appassionati si sono ritrovati: una serata importante e, si spera, di buon auspicio, per conoscere non solo le protagoniste di questa annata, ma anche obiettivi e tutte le novità di un percorso in continua evoluzione: “Abbiamo scelto questa location perché siamo partiti da una piccola sala in Casa Delfino e, dopo tre anni, siamo arrivati qui, dopo aver riconfermato la Serie B. – spiega il Presidente Danilo Merlo – In questa stagione, al momento, abbiamo raccolto dei buoni risultati e ci giocheremo un Ottavo di Finale in Coppa Italia con il Milan: siamo quindi fiduciosi. Il nostro è un progetto imprenditoriale, che si ispira ai modelli inglesi ed andremo avanti con gli investimenti, alzando l’asticella di anno in anno, interpretando il calcio in modo completamente differente rispetto alcuni ambiti in Italia”.

Affascinato dal Toselli mister Michele Ardito: “Siamo in un luogo importante della città, siamo molto contenti di rappresentare la Freedom e questo nuovo progetto. Speriamo di dare grandi soddisfazioni alla società ed ai tifosi che ci seguono: la squadra è partita molto bene, ha lavorato al meglio nel pre-campionato e, in queste prime partite, abbiamo raccolto i risultati, raggiungendo tra l’altro gli Ottavi di Coppa contro il Milan, e le ragazze si sono meritate questo appuntamento”.

“Non si può chiedere di più: siamo nel posto giusto per una squadra che sogna, un giorno, la Serie A. – commenta la capitana Adriana Martin Santamaria – Un momento da condividere con le compagne e con la società: la squadra è unita, stiamo lavorando bene sin dal primo giorno e sul campo lo stiamo dimostrando”.

Aggiunge Paola Cuciniello, vicecapitano ed uno dei nuovi volti in rosa: “Penso che quest’anno ci potremo divertire, guardando partita per partita: il campionato è lungo, le squadre si sono tutte rafforzate e il calcio femminile sta facendo grandi passi in avanti. Un passo alla volta, ma sono sicura che diremo la nostra”.

Dopo aver aperto l'evento con il giusto riconoscimento ad un'ex calciatrice biancoblu come Cristiana Ara, a cui è stata assegnata una borsa di studio, la Freedom FC Women ha avuto l'opportunità di tracciare un bilancio e di fare un approfondito punto sulla situazione a 360°, partendo però con un ospite ed un annuncio di spessore: Massimo Mauro è il nuovo Presidente Onorario. “Il valore sociale di questa iniziativa, che ho voluto conoscere, è molto importante: Danilo Merlo è rimasto contento della mia curiosità ed oggi sono qui, in una realtà bella da scoprire” ha spiegato il dirigente ex calciatore di Juventus e Napoli.

Le novità e le ambizioni societarie sono state raccontate dal Direttore Generale Luca Vargiu e dal vicepresidente Pasquale Landolfo, mentre il Responsabile del Settore Giovanile Corrado Capellani ha spiegato ed introdotto il mondo del vivaio targato Freedom. Parentesi infine sul calcio maschile con Gianluca Petruzzelli, socio fondatore e nuovo allenatore del San Rocco Castagnaretta, con cui la Freedom ha instaurato una nuova collaborazione.

Tante le autorità presenti: fra queste ricordiamo la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, l’Assessore allo Sport Valter Fantino, il Consigliere Regionale Paolo Bongioanni, il vicepresidente del Comitato Piemonte VdA della LND Enrico Giacca, il Presidente dell’ATL Langhe Roero Monferrato Mariano Rabino, i sindaci di Roccavione e Castelletto Stura Paolo Giraudo e Alessandro Dacomo, la Delegata Provinciale CONI Claudia Martin. Hanno invece inviato un videomessaggio di saluti l’europarlamentare Giovanni Crosetto e l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte Marina Chiarelli. Senza dimenticare un campionissimo cuneese, l'oro paraolimpico di handkbike Diego Colombari. Nel corso della serata, anche tanti sorrisi e buon umore con l'irresistibile comicità di Max Cavallari.

Dopo la festa, però, la testa torna sul campo: domenica 22 settembre (ore 15) la Freedom FC si metterà ancora alla prova, a Roma, sul difficile campo della RES Women.