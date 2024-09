Volley A2M. Sabato test match QNI al palazzetto, i biancoblu affrontano Chênois

Il Cuneo Volley organizza il test match contro Chênois, dopo l’annullamento per cause terze della Coppa Fred Fellay, sabato 21 settembre al Palazzetto dello sport di Cuneo alle ore 18.00 con ingresso libero al pubblico. L’evento sarà dedicato a QNI Srl con tanto di premiazioni al termine del confronto.

Per l’occasione sarà possibile acquistare l’abbonamento direttamente al Liveticket point allestito nell’atrio del palasport (lato bar) dalle ore 17.00 fino al termine della gara.

In esclusiva, per chi si abbonerà durante la partita, in omaggio un Buono del valore di 10€ all’ANDUMA CAFE’ per la stagione 24/25.

Capitan Sottile e compagni vi aspettano sugli spalti per lottare insieme a loro