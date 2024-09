Inaugurato il nuovo micronido comunale di Cossano Belbo

La scorsa settimana è stato inaugurato il nuovo micronido comunale 'Il Formichino' di Cossano Belbo. Il servizio nasce in continuità con l'affermata realtà di nido in famiglia presente da più di dieci anni nel comune langarolo, di cui, infatti, è stata mantenuta la denominazione.

Ha ricordato infatti Luca Luigi Tosa, sindaco di Cossano Belbo: "Il progetto di un micronido si è fatto vivo tra l'amministrazione comunale fin dall'agosto 2023 e dopo varie riflessioni, nel maggio 2024 sono iniziati lavori, seguiti dal responsabile dell'ufficio tecnico Luca Manzo e dall'architetto Daniela Dabene, che hanno permesso la conversione del secondo piano dell'edificio comunale in un'area destinataai più piccoli, con la realizzazione di un ambiente familiare, accogliente e stimolante per la loro crescita".

'Il Formichino' ospiterà bimbi dai 3 ai 36 mesi e nasce come importante servizio di supporto alle famiglie, proponendosi anche come fondamentale tappa educativa e pedagogica, importantissima per lo sviluppo e la crescita del bambino, così come ricordato da Erika Ghignone ed Eleonora Saglietti, consigliere comunali delegate alla scuola.

La gestione del micronido sarà affidata alla Cooperativa Sociale Alice di Alba, realtà con alle spalle esperienza decennale, rappresentata nell'occasione da Tiziana Canavese, responsabile dell'area "progetti minori" ed Elisa Bemer, coordinatrice pedagogica del micronido cossanese, le quali hanno illustrato il progetto educativo, ribadendo l'importante funzione di stimolo per la crescita dei più piccoli, e hanno presentato le educatrici che andranno a comporre l'équipe: Michela Vola, già titolare del nido in famiglia 'Il Formichino', Simona Tiozzo e Laura Ferraro.

All'inaugurazione, insieme a una significativa presenza di cossanesi, erano presenti anche Mario

Canova, in rappresentanza della Fondazione CRC, e Massimo Gula, presidente del GAL Langhe Roero Leader, che hanno sottolineato l'importanza di un servizio di micronido nella salvaguardia degli interessi delle famiglie e, di conseguenza, di un territorio.

'Il Formichino', situato in Piazza Cavour 8, ha cominciato l’attività lunedì 16 settembre, fornendo un orario di apertura molto ampio, dalle 7.30 alle 18.

Per informazioni contattare la mail info@comune.cossanobelbo.cn.it oppure chiamare il numero 3204730835.