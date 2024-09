A Boves arriva Làb: spazio di aggregazione, co-learning ed esperienza di sé

Si aprono le porte dello spazio Làb il giorno 3 ottobre 2024 alle ore 16. Il nuovo spazio di aggregazione, co-learning ed esperienza di sé, realizzato dal Comune di Boves grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in un’area dedicata del secondo piano della Biblioteca del Ricetto.

Oltre ad essere un luogo di studio condiviso alla presenza degli educatori della Emmanuele Società Cooperativa Sociale Onlus, Làb è uno spazio per socializzare e soprattutto rappresenta un’opportunità per partecipare, con accesso gratuito, a innumerevoli laboratori: vere e proprie Officine Esperienziali legate al corpo e all’espressione di sé. Il fitto calendario proposto a partire da ottobre a maggio prevede officine di composizione musicale, ritmica, emozioni messe in scena, disegno grafico, street art, narrazione di sé, arti marziali, movimento armonico e mindfulness.

Per dare inizio all’esplorazioni creative in occasione dell’inaugurazione sarà possibile partecipare al laboratorio di fumetti dell’artista Lorenzo Mo con una semplice iscrizione sul sito www.laboves.it. Qui è possibile trovare tutto il calendario e gli orari di apertura del Làb e iscriversi alle officine di interesse.