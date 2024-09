A Caramagna Piemonte il convegno "Valorizzazione dei prati stabili per l'allevamento della Piemontese"

In occasione della seconda Sagra della Battuta al coltello inserita nelle manifestazioni patronali in onore della Beata Caterina Mattei, la Proloco e il Comune di Caramagna Piemonte, in collaborazione con L’associazione Nazionale Bovini di Razza piemontese (ANABORAPI), la Coldiretti CUNEO, Associazione regionale allevatori (ARAP) hanno organizzato per sabato 21 settembre presso Il salone Polivalente di Piazza Boetti a partire dalle ore 10.00 un convegno rivolto al mondo agricolo e non solo dal titolo "VALORIZZAZIONE dei PRATI STABILI per L’ALLEVAMENTO della PIEMONTESE".

Interverranno al dibattito:

Andrea QUAGLINO (direttore Anaborapi) RAZZA PIEMONTESE: modelli di allevamento in pianura collina e montagna

Luca BERTOLA (ARAP) I PRATI STABILI – Un valore agro-ecologico ed una risorsa alimentare importante per il settore zootecnico

Gabriella VASCHETTI (Resp. Scientifico centro cicogne) La ricchezza ornitologica dei prati stabili cuneesi

Sergio Capaldo (La Granda Slow Food) Carne di qualità e Agricoltura Simbiotica l’importanza dei prati polifiti e dei biofertilizzanti

Lorenzo Martinengo (Coldiretti Cuneo) – La gestione economica dei prati stabili- Rotazione delle specie erbacee da foraggio nei seminativi- ECO4 Sistemi foraggeri estensivi – Conversione dei seminativi in prati stabili.

Seguiranno interventi e discussione.

Al termine del convegno gli intervenuti e le autorità apriranno ufficialmente i festeggiamenti della 2° Sagra della Battuta a seguire un aperitivo offerto dalla Proloco di Caramagna Piemonte.

INGRESSO libero