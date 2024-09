A Frassino si presenta “La Ragazza Occitana – Vita movimentata di Dominique Boschero”

A Frassino, venerdì 27 e sabato 28 settembre, si terrà una "due giorni" dedicata a Dominique Boschero, attrice molto conosciuta negli anni '60 e '70, originaria e tuttora residente proprio a Frassino. L'occasione è l'uscita del libro “La ragazza occitana. Vita movimentata di Dominique Boschero”, scritto da Nando Mainardi, per Manni Editori.

Venerdì sera, alle 21 , presso il Centro Culturale "Lhi Mestres", nella sede del Municipio di Frassino, verrà proiettato, in collaborazione con Piemonte Movie, il film “La Rimpatriata”, girato nel 1963 da Damiano Damiani e interpretato da Walter Chiari, Francesco Rabal, Gastone Moschin e, ovviamente, Dominique Boschero.

Sabato pomeriggio, alle 16 , sempre presso la sede municipale, verrà invece presentato il libro La ragazza occitana, con l'autore Nando Mainardi, Lele Odiardo, Beatrice Ottonelli e Livio Partiti. E' previsto anche un intervento di Sergio Berardo, riferimento artistico e culturale per chiunque segua la musica occitana. Insomma Frassino si prepara a celebrare e festeggiare la propria cittadina più famosa, protagonista di una parabola artistica ed esistenziale, rocambolesca e appassionante; anticonfomista e ribelle, sempre spiazzante e mai allineata. Nel corso della sua carriera, Dominique Boschero ha interpretato più di settanta film, gomito a gomito con mostri sacri del cinema e del mondo dello spettacolo come Ugo Tognazzi, Jean Gabin, Lino Ventura, Brigitte Bardot, Walter Chiari, William Holden, Lucio Dalla, Jean-Louis Trintignant e tanti altri. Ma la storia di Dominique Boschero va ben al di là del set cinematografico: ha a che fare con la grande vicenda dell'emigrazione in Francia (Dominique è nata a Parigi nel 1937), con l'attività politica di segno occitanista (è stata un'attivista e militante convintissima del Movimento Autonomista Occitano guidato da François Fontan, residente negli anni '60 e '70 proprio a Frassino), e con il tema del ritorno, delle radici, dell'amore per la propria terra. Dominique Boschero, a metà anni '70, ha infatti deciso di ritirarsi dalle scene e - dopo anni passati nella Roma di Cinecittà e della "dolce vita" - di tornare definitivamente a Frassino, dove per decenni ha svolto l'attività di contadina. La "due giorni" di Frassino dedicata a Dominique Boschero, intitolata "Vita movimentata di Dominique Boschero", è organizzata da: Biblioteca Civica di Frassino, Associazione Culturale Fraisensi, Comune di Frassino.

Sabato, alla presentazione del libro, seguirà un aperitivo nei locali della Biblioteca.