Ad Alba “L’angolo di Arianna”, uno spazio dedicato all’ascolto dei caregiver di persone affette da disturbi neuro-cognitivi

Ogni anno il 21 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'Alzheimer's Disease International (ADI) per promuovere iniziative dedicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia. La malattia di Alzheimer è la più comune forma di demenza. Insorge più frequentemente dopo i 65 anni di età e colpisce più spesso le donne. Come tutte le forme di demenza comporta un progressivo decadimento delle funzioni cognitive, a cominciare dalla memoria.

L’ASL CN2 parteciperà alle iniziative dedicate alla sensibilizzazione verso l’Alzheimer inaugurando l’ “Angolo di Arianna… per non perdere il filo”, uno spazio accogliente interamente dedicato all’ascolto e al supporto dei caregiver famigliari che si prendono cura di persone affette da demenza e disturbi neuro cognitivi al proprio domicilio.

L’appuntamento è per il 4 OTTOBRE alle ore 17.00 presso la Casa della Comunità di Alba (ex ospedale San Lazzaro).

L’ “Angolo di Arianna… per non perdere il filo” è gestito dal Centro della Memoria (Centro Disturbi Cognitivi e Demenze) dell’ASL CN2 e nasce in ricordo dell’infermiera Arianna Possio, grazie alla generosità della famiglia attraverso una donazione da parte dell’organizzazione di volontariato HO CURA ODV. L’elargizione ha permesso, inoltre, di acquistare 10 bambole per la “doll therapy” a domicilio, da poter prescrivere alle persone in cura presso il Centro della Memoria, in modo da alleviare il carico dei caregiver.

Le iniziative organizzate dall’ASL CN2 proseguiranno con due mattinate nelle piazze di Alba e Bra, durante le quali gli operatori del Centro della Memoria (Centro Disturbi Cognitivi e Demenze) potranno sensibilizzare la popolazione sul tema della demenza e dare informazioni relative al percorso clinico-diagnostico e socio-assistenziale per le persone che ne sono affette:

BRA - 4 OTTOBRE, Piazza Carlo Alberto, ore 9.00 - 12.00

ALBA - 5 OTTOBRE, Piazza Michele Ferrero, ore 9.00 - 12.00

Gli incontri informativi si svolgeranno all’interno dell’Ambulatorio Mobile messo a disposizione dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra.

Per informazioni sul Centro della Memoria e sulle iniziative collegate, è possibile contattarne la segreteria al numero: 0172-1402204