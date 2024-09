Lo scrittore americano Robert Jhonson a Cuneo par parlare di ecologia e biodiversità nel Roero

Si vince perdendo e Distiguersi per non estinguersi saranno i temi al centro del tour mondiale di Robert Jhonson, celebre scrittore e formatore di fama internazionale, che farà tappa a Cuneo mercoledì 23 ottobre.

Per Jhonson, autore di oltre 10 best seller su autosviluppo, leadership e strategia aziendale, Cuneo sarà una sede speciale, perché collegata a Canale Ecologia, un’associazione odv con cui lo scrittore statunitense collabora da anni, e a un progetto naturalistico di grande impatto: creare una Riserva integrale nella Valle Oscura, tra il Cuneese e l’Astigiano.

Da sempre promotore della sostenibilità e della crescita spirituale attraverso il contatto con la Natura, Jhonson ha inserito Cuneo in un tour durante il quale userà quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e italiano e toccherà 5 continenti e 10 Paesi, facendo tappa a Ginevra, Jaipur, Montreal, New York, San Josè, Silicon Valley, Tokyo, Tunisi.

La conferenza al Teatro Toselli, alle 20 di mercoledì 23 ottobre, rappresenta il ritorno di Jhonson in Italia e, soprattutto, il significativo sostegno del relatore internazionale all'associazione Canale Ecologia, attiva ormai da oltre 30 anni, e del suo progetto a tutela della biodiversità nel Roero.

Le tematiche di sostenibilità ambientale e la formazione di nuovi leader in grado di affrontare le sfide del cambiamento mondiale (da quello socio-economico a quello climatico) saranno al centro del tour mondiale di Jhonson. La scelta di Cuneo, non è casuale: Jhonson ha già collaborato con Canale Ecologia in passato e ha deciso di appoggiare nuovamente l’associazione in un momento cruciale della sua storia.

Canale Ecologia è impegnata, infatti, in un ambizioso progetto di acquisto di altri 100.000 metri quadri di terreni destinati a diventare la Riserva integrale di Valle Oscura, un’oasi pensata per la tutela e la valorizzazione della biodiversità locale, minacciata dall’urbanizzazione e dai cambiamenti climatici. L’obiettivo è creare un santuario naturale dove flora e fauna possano prosperare, con spazi dedicati anche a progetti di educazione ambientale per le nuove generazioni.