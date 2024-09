Volley maschile A3: la programmazione delle partite di Regular Season del girone Bianco

Manca ormai meno di un mese alla partenza della Serie A3 Credem Banca, con le 21 formazioni divise nei Gironi Bianco (di cui fa parte il Monge Gerbaudo Savigliano) e Blu che inizieranno la loro stagione con il sogno di centrare la promozione in Serie A2 o di mantenere la categoria.

Oltre alla Regular Season, però, è importante ricordare anche gli eventi dedicati alla Serie A3, ovverosia la Del Monte® Coppa Italia Serie A3 (a partire dai Quarti dell’8 gennaio) e Del Monte® Supercoppa A3 (30 marzo).

La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato la programmazione delle partite di Regular Season del campionato di Serie A3 Credem Banca, consultabile nel calendario sul sito, che si aprirà dunque con la prima giornata in programma il prossimo 13 ottobre per il Girone Blu, mentre il Girone Bianco aprirà le danze il weekend successivo.

Girone Bianco

Ad inaugurare la prima giornata di Regular Season del Girone Bianco sarà la sfida di sabato 19 ottobre (ore 19.00) tra Sarroch Polisportiva e CUS Cagliari, con il derby isolano che darà ufficialmente il via alla stagione. Alle 17.00 di domenica 20 ottobre scenderanno in campo Gabbiano FarmaMed Mantova e Diavoli Rosa Brugherio mentre completeranno il turno, dalle ore 18.00, le sfide tra Belluno Volley e Personal Time San Donà di Piave, tra Negrini CTE Acqui Terme e Monge Gerbaudo Savigliano e tra The Begin Volley Ancona, l’unica formazione neopromossa presente nel Girone Bianco, e ErmGroup Altotevere San Giustino.

QUI IL CALENDARIO COMPLETO