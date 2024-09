In partenza per il cammino di Santiago di Compostela: c’è sempre una prima volta

Il saluto dei pellegrini

«Ultreia et suseia» è l’antico saluto che si scambiavano vicendevolmente i pellegrini che percorrevano il Cammino di Santiago di Compostela. Il primo pellegrino esclama «Ultreia!» (andiamo avanti!) e l’altro risponde «Et suseia!» (e più in alto!). Tutto questo avviene ancora oggi lungo il cammino, fatto di itinerari più lunghi, mentre altri sono più brevi e più adatti a chi non ha molti giorni a disposizione.

Quali sono le principali difficoltà che si riscontrano nel Cammino di Santiago?

Intraprendere il cammino di Santiago (anche se si percorrono poche tappe) non è certo come la passeggiata della domenica. Bisogna tenere conto di dover percorrere molti km (dai 13 ai 35 al giorno, a seconda del cammino scelto) per diversi giorni di seguito, affrontare terreni a volte complicati (alcune tappe si sviluppano su sentieri montani o su strade sterrate e ciottolose), oppure di imbattersi nel maltempo, che può rendere più difficile il percorso a causa del fango. Ma con lo spirito giusto e un po’ di allenamento (che non guasta mai) non c’è nulla da temere.

Paura di perdervi?

Qual è la storia del Cammino di Santiago?

Qualche anno più tardi, nell’825, il Re delle Asturie Alfonso il Casto volle recarsi in pellegrinaggio proprio nel luogo in cui fu scoperta la tomba di San Giacomo, dando di fatto inizio a quella che si sarebbe trasformata, con il passare dei secoli, nella via di pellegrinaggio più famosa e percorsa del mondo. Qui Alfonso fece costruire la prima chiesa, ma serviva un nome che identificasse in maniera rilevante quel luogo. Il punto preciso in cui Pelagio ritrovò il corpo del Santo fu, quindi, denominato Campo de Estrellas, cioè “campo di stelle”, da cui sembrerebbe derivare, appunto, Compostela; mentre Santiago ha origine, come ci si può immaginare dall’assonanza, da “San Giacomo”.

Siamo nel lontano 813 d.C.. L’eremita Pelagio viveva solitario sul monte Libredόn, quando una notte vide brillare, sopra una collinetta nelle vicinanze della sua dimora, alcune luci simili a stelle che cadevano dal cielo. Questo insolito fenomeno si ripeté per alcune sere consecutive, quindi Pelagio, incuriosito, decise di recarsi in perlustrazione per verificare l’origine di quella misteriosa pioggia di stelle. Arrivato sul luogo, scoprì tre tombe nascoste dalla folta vegetazione.

Perché fare il Cammino di Santiago?

Nell’antichità, chi si metteva in viaggio per un pellegrinaggio era spinto solo dalla fede e dalla volontà di espiare i peccati: il lungo viaggio a piedi era, quindi, considerato un percorso purificatore, al termine del quale il cuore era forse un po’ più leggero e la fede ancora più forte. Gli elementi distintivi dei primi pellegrini erano, a quei tempi, il bastone dal manico curvo e la scarsella, una sacca in cuoio che conteneva gli oggetti essenziali da portare con sé. In seguito, i pellegrinaggi hanno assunto anche un altro significato, che non riguardava più solamente il peccatore che desiderava fare ammenda delle proprie colpe. Sempre più pellegrini iniziarono a mettersi in viaggio sulle proprie gambe spinti da motivazioni che potevano anche deviare da quelle religiose.

Oggi, per esempio, sono in tanti che partono per Santiago, anche da soli, mossi dal bisogno di arricchirsi spiritualmente, oppure perché semplicemente amano scoprire nuovi posti camminando. Sempre più persone sentono il bisogno impellente di provare il cammino per fuggire dalla vita routinaria e frenetica di tutti i giorni e ritrovare se stesse. Pellegrini e camminatori da ogni parte del mondo e di ogni credo percorrono ogni giorno le diverse strade che congiungono i vari punti di partenza del Cammino in Francia, Spagna e Portogallo con Santiago di Compostela. Uomini, donne, famiglie con bambini, solitari o in gruppo, a piedi, a cavallo o in bicicletta; camminatori esperti, ma anche chi non ha mai messo un paio di scarpe da trekking ai piedi: ognuno porta nel suo zaino la propria motivazione, il proprio ardore, la voglia di cambiamento o redenzione, in qualsiasi modo la si voglia chiamare, che solo chi è pronto per intraprendere il Cammino può comprendere fino in fondo.