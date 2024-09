In arrivo a Dronero la 9ª Passeggiata per la Vita

“Ricordatevi che aiutare gli altri aiuta soprattutto noi stessi, e perché non farlo, se vuol dire anche divertimento e, passare una giornata in compagnia?”.

Dronero si prepara alla 9ª edizione della “Passeggiata per la Vita”, un appuntamento atteso e molto sentito da quanti ogni anno vi partecipano. Quest’anno si svolgerà domani mattina, domenica 22 settembre, con ritrovo alle ore 8.30 in piazza Martiri ed è tanta l’emozione da parte delle famiglie Brignone e Rubino che la organizzano.

Si tratta di una manifestazione benefica, una vera e propria passeggiata di solidarietà il cui scopo è quello di raccogliere fondi da devolvere a sostegno di due importanti associazioni del territorio: l’A.I.L. Sezione di Cuneo e Il Fiore della Vita di Savigliano. L’A.I.L. sezione di Cuneo, intitolata a Paolo Rubino, si occupa a tutto tondo dei malati di leucemia, mielomi e linfomi in cura presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, mentre Il Fiore della Vita di Savigliano sostiene i minori malati oncoematologici in cura pres l’Ospedale Santa Annunziata di Savigliano. Entrambe le associazioni sostengono i malati e le loro famiglie, offrendo un aiuto sia psicologico che economico.

I numerosi volontari sono all’opera con gli ultimi lavori di allestimento del villaggio e la messa in sicurezza del percorso: “Anche quest’anno, per un giorno, piazza Martiri della Libertà, a Dronero, sarà di un unico colore, si cercherà di creare la percezione di essere in un immenso prato fiorito", dicono emozionati gli organizzatori. Ci si ritroverà in un contesto dove il colore diventerà luce, gioia, allegria, ma soprattutto solidarietà verso coloro che stanno attraversando un momento buio della loro esistenza. L’intero ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto in parti uguali alle due associazioni, proprio per aiutare chi purtroppo in questo momento sta soffrendo per queste malattie e proprio a causa della loro particolare condizione clinica necessitano di aiuto.

”Non resta che vivere l’importante giornata, fatta di colori, sorrisi ma soprattutto, come sempre, di tanto cuore".