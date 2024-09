Domenica in Granda: ecco i suggerimenti per trascorrerla al meglio tra sagre, cultura e divertimento

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere il prossimo week end nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/.

***

BRA

BRA’S

Continua nel weekend BRA’S, il Festival della Salsiccia di Bra e del buon Gusto. Inaugurato venerdì 20 settembre prosegue nella città della Zizzola fino a domenica 22 settembre. Tutti gli eventi nei link seguenti: https://www.targatocn.it/2024/09/17/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/e-la-settimana-di-bras-quattro-giornate-evento-da-non-perdere-nel-segno-delle-eccellenze-braides-1.html

www.ticket.ascombra.it.

www.coldiretti.cuneo.it

CUNEO

CUNEO BIKE FESTIVAL

Domenica 22 settembre prosegue Cuneo Bike Festival. Tutti i numerosi appuntamenti del weekend sono a ingresso libero con prenotazione su Eventbrite al link bit.ly/cbf-24-eventbrite, mentre il programma del CNBF è disponibile sul nuovo sito Internet www.cuneobikefestival.it.

oppure su https://www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival

Il “Cuneo Bike Festival” è un evento ideato e organizzato dall’Ufficio Mobilità del Comune di Cuneo, in collaborazione con Confartigianato Cuneo e Cônitours – Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo e grazie al sostegno fondamentale della Fondazione CRC.

CUNEO

MODULAZIONI KIDS

Domenica 22 settembre, alle 17, presso il Rondò dei Talenti, avrà luogo “VivaldiBiberon, alla scoperta delle 4 stagioni”, spettacolo per bambini da 0 a 6 anni accompagnati da un genitore. Ingresso singolo 6 euro (adulto + bambino omaggio). Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito Internet www.modulazioni.net/modulazioni-kids o scrivere a info@modulazioni.net.

CUNEO

MODULAZIONI

Domenica 22 settembre alle ore 21, presso il complesso monumentale di San Francesco, atto finale del programma 2024 del festival con il concerto della Società Corale Città di Cuneo dal titolo “Francese italianità. La linea e il contrappunto nella musica sacra di Verdelot & de Layolle”. Per maggiori informazioni www.modulazioni.net, www.facebook.com/modulazioni.net) www.instagram.com/modulazioni) info@modulazioni.net.

***

CUNEO

50 ANNI DI CUBO

Domenica 22 settembre continua la mostra “50 anni di Cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo” presso lo Spazio Innovazione di Fondazione CRC a Cuneo in via Roma 17. Orario dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L’ingresso è libero e gratuito.

CUNEO

PALIO DI CUNEO

Domenica 22 settembre continua il Palio di Cuneo con sfide fra sei zone della città in nove discipline sportive

CUNEO

ESPERIENZE ARTIGIANE SUL PALCO

Domenica 22 settembre, alle ore 17 in Piazza Foro Boario si tiene lo spettacolo “Antonio Castrignanò & Taranta Sounds”, occasione per celebrare la “Fedeltà Associativa” delle imprese della Zona di Cuneo di Confartigianato. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info: www.creatoridieccellenza.it



CUNEO - SPINETTA

SAGRA DI SAN FOCA

Domenica 22 settembre alle ore 10.30 S. Messa con processione e rinfresco. Alle ore 14.30 Vesparaduno “3° Memorial Alessandro Turchi” e benedizione delle vespe. Alle ore 15 “Costruiamo insieme” con esposizione opere in mattoncini. Alle ore 16 spettacolo freestyle motociclistico con evoluzioni e alle 16.30 esibizione Kick Boxing. Alle ore 17 “Gara a fare il burro” e alle 19.30 “Cena del giardiniere” con musica di Marco e Deber Band. Alle ore 22.30 spettacolo pirotecnico.

***

ACCEGLIO - SARETTO

TAVERNA VISAISA

Domenica 22 settembre "Visaisa per l'immagine", un festival di fotografia montana, ricco di scorci e suggestive fotografie delle valli alpine. Info: https://visaisa.com/ 340 9628147

***

ALBA

CULTURA A PORTE APERTE

“Cultura a porte aperte” è giunta alla X edizione e si terrà domenica 22 settembre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio culturale.

Il programma completo delle aperture e delle iniziative in diocesi di Alba è consultabile sul sito: https://www.cittaecattedrali.it oppure https://visitmudi.it/volontari-arte/

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 22 settembre, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Il punto di ritrovo è davanti all'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento, 2 ad Alba, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. Info:

https://www.visitlmr.it/it/esperienze/alba-sotterranea

ALBA

TRENT’ANNI DI BOSNIA

La mostra, “Trent’anni di Bosnia. Un paradigma della contemporaneità” allestita nella Chiesa di San Domenico di Alba, sarà visitabile fino a domenica 29 settembre nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

ALBA

45 METRI SOPRA ALBA

Domenica 22 settembre ritornano le visite guidate sul campanile romanico della Cattedrale di Alba, abbinate alla degustazione di prodotti locali. Sono previsti due turni di visita: ore 15.30 e ore 17. Info: https://www.visitmudi.it/45-metri-sopra-alba/

ALBA

FESTA DEL VINO

Domenica 22 settembre nel centro storico di Alba 26esima edizione della “Festa del Vino di Go Wine”. Degustazioni dalle ore 11 alle ore 19. Alle ore 16 degustazione guidata presso la sala sensoriale del Mudet, il Museo del Tartufo di Alba “Langhe vs Borgogna: Nebbiolo – Pinot Nero”. Speciale Enoteca nel Cortile della Maddalena dalle ore 14.30 alle 18 con “I vini del Nuovo Mondo”.

ALBA

DIAGONALI COVERS

Domenica 22 settembre quinta tappa della mostra DIAGONALI////COVERS presso spazi espositivi della Banca d’Alba. Ingresso libero e gratuito dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Info : info@centrostudibeppefenoglio.it

***

ALTO

ROA MARENCA A TESTA ALTA

Domenica 22 settembre escursione guidata con accompagnatore naturalistico e in alternativa percorso con accompagnatore cicloturistico, lungo un tratto della Roa Marenca. A seguire visita guidata al Castello dei Conti Cepollini con guida turistica e storico medievista. Al termine della visita aperitivo e degustazione di prodotti locali. Info al 0174/330976 oppure

https://www.cuneoalps.it/

***

BOVES

COMMEMORAZIONI ECCIDIO

Domenica 22 settembre dalle 9.30 in piazza Italia cerimonia ufficiale con picchetto d’onore del II° Reggimento Alpini e la partecipazione della Banda Musicale “Silvio Pellico”. Verrà ricordata la figura del comandante Ignazio Vian dal nipote Lorenzo Vian. S. Messa in piazza dell’Olmo alla presenza di tutti i sacerdoti bovesani e delle cantorie riunite. Nel pomeriggio visite possibili ai musei “Adriana Filippi” in via Moschetti 15 e “Martiri per una nuova città” nella chiesa di san Magno.

***

BRA

ARCHIVUM

Sabato 21 e domenica 22 settembre è visitabile la mostra personale dell'artista di fama internazionale Marta Czok. Orari: 10-12.30 / 15-17.30 Info: https://www.comune.bra.cn.it/it

***

BUSCA

BUSCA COMICS&GAMES

Domenica 22 settembre presso il Parco dell’Ingenio "Busca Comics & Games - Fumetti in libertà”, con 16 stand tra negozi e hobbisti che proporranno articoli a tema, del mondo del fumetto. Info:

ass.ingenium@gmail.com

***

CARAGLIO

FIERA D’AUTUNNO

Domenica 22 settembre 46esima edizione della Fiera d'Autunno di Caraglio e Valle Grana. Oltre 300 le bancarelle presenti in fiera, con proposte che andranno dall’eccellenza artigiana, a quella alimentare e al polo dedicato all'agricoltura, dando spazio a aziende locali e non. Esposizione di trattori d’epoca e dimostrazione di trebbiatura del grano come una volta. Sabato 21 settembre alle ore 22.30 spettacolo pirotecnico. Domenica 22 settembre dalle ore 9 alle 20 mercato ambulante e mercatino dei bambini. Info: https://www.insiemepercaraglio.it/

CARAGLIO

SAGRA GNOCCHI AL CASTELMAGNO

Domenica 22 settembre 21esima “Sagra Gnocchi al Castelmagno” presso Palagnocco area coperta del Pellerin in piazza Cavour. Orari: 11-14 / 18-23 il sabato 11-15 / 18-22 la domenica.

Info: https://www.insiemepercaraglio.it/ 329 2516729 – 346 1546124

***

CANOSIO

IN GITA CON GLI ALPACA

Domenica 22 settembre dal colle del Preit (ritrovo ore 9.30) con Mair Alpaca si raggiunge Grangia Margherina e si prosegue sul versante sud di Rocca la Meja fino all’omonimo lago. Camminata di circa 8 km dislivello 540 metri adatta ad adulti e bambini. Info reinero.filippo@mail.com

***

CERVERE

FIERA ZOOTECNICA

Domenica 22 settembre Fiera Zootecnica di Santa Croce, kermesse bicentenaria. Durante i giorni dedicati ai festeggiamenti della Festa Patronale, la Fiera Bovina presenta anche l’esposizione di macchine ed attrezzi agricoli. Info: http://www.comune.cervere.cn.it/

***

CHERASCO

MOSTRE PALAZZO SALMATORIS

Continua la mostra di Jean Gaudarie Thor, presso Palazzo Salmatoris con orario di visita sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

https://www.turismoeventicherasco.it/

***

CHIUSA PESIO - ABRAU

FESTA DI SAN MAURIZIO

Domenica 22 settembre alle ore 10.30 S. Messa e alle 12.30 pranzo con ravioli sotto il tendone. Alle ore 16 concerto della Banda Musicale “Vallauri” e giochi per i bimbi.

***

DEMONTE

BANDISSIMA

Domenica 22 settembre alle 16 in piazza Nuto Revelli a Demonte presso l'anfiteatro si terrà “Bandissima”, la rassegna musicale bandistica organizzata dall’ANBIMA. Info: lademunteisa@gmail.com

***

DRONERO

PASSEGGIATA PER LA VITA

Domenica 22 settembre alle ore 9.30 partenza della nona edizione della "Passeggiata per la Vita", passeggiata benefica e non competitiva, con due percorsi a scelta di diversa difficoltà, e un ricco pacco gara per i primi 4000 arrivati. Sarà possibile iscriversi fino a 30 minuti prima della partenza direttamente in piazza Martiri della Libertà, mentre i pettorali sono in prevendita (a 6€ l'uno) presso numerosi locali convenzionati. Si possono acquistare anche pettorali per i propri amici a quattro zampe, a 3€. Il ricavato delle vendite verrà devoluto ad "AIL Cuneo" ed al "Fiore della Vita" di Savigliano. Info AIL Cuneo 3803175118 info@ail.cuneo.it

***

GARESSIO

GIORNATA AUSER

Domenica 22 settembre, presso l’area proloco di Garessio alle ore 9, presentazione di due libri tutti al femminile. “Quello che non sai più dire”, di Franca Acquarone, e “Innamorate della libertà”, di Erika Peirano e Remo Schellino. Alle 10 l’educatore finanziario Antonio Cajelli, con CGIL-SPI Val Tanaro, presenterà “Cara bolletta, non ti voglio più”. Dalle ore 12 pranzo e a seguire Madamè in concerto. 4 donne portano uno spettacolo di musiche e strumenti popolari in veste moderna. Ingresso libero.

***

GRINZANE CAVOUR

DONNE EFFERVESCENTI

Domenica 22 settembre evento "Donne Effervescenti", organizzato dalle delegazioni di Campania e Piemonte dell'associazione nazionale che dal 1988 diffonde la cultura e la conoscenza del vino attraverso la formazione e la valorizzazione del ruolo della donna nel settore vitivinicolo. Per partecipare prenotazioni al numero 375 5403500.

***

MAGLIANO ALFIERI

FESTA DI SAN MAURIZIO

Domenica 22 settembre alle ore 9.30 S. Messa presso parrocchia SS Antonio e Maurizio con Banda Musicale “La Maglianese”. Dalle 12.30 aperitivo e pranzo accompagnato da “I Desgenà” presso salone polivalente “Riez” a cura della Pro Loco.

MAGLIANO ALFIERI

AL MUSEO IN FAMIGLIA

Domenica 22 settembre "Al museo in famiglia" format di visita proposto dalla Barolo&Castles Foundation per avvicinare il pubblico dei giovanissimi alla cultura del territorio e godere dell’arte e degli allestimenti. Per info: https://www.barolofoundation.it/it/

***

MONDOVÌ - BREO

MERCATINO ANTIQUARIATO

Domenica 22 settembre torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato e collezionismo. Per tutta la giornata, una novantina di espositori propongono mobili antichi, collezionismo, oggettistica di design e vintage. Info: https://comune.mondovi.cn.it/

MOSTRA ANDY WARHOL - INFLUENCER

Prosegue, nella Ex Chiesa di Santo Stefano, la mostra monografica dedicata al maestro della Pop Art internazionale, Andy Warhol, intitolata “Andy Warhol – Influencer” e resterà visitabile fino al 6 gennaio 2025.

Orari di Apertura Invernale (dal 17 settembre al 10 novembre): lunedì chiuso, da martedì a venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20.



Biglietti: OPEN 12,00€, INTERO 10,00€, RIDOTTO 8,00€ (Over 65, Giornalisti, Insegnanti, Guide Turistiche, Forze dell’ordine, e Accompagnatori disabili), RIDOTTO 6,00€ (Gruppi da minimo 10 persone, Under 18, Studenti Universitari, Abbonamento Musei), SCUOLE 4,00€ - gratuito per insegnante accompagnatore, GRATUITO per Bambini Under 6, Disabili

VISITE ALL'EX TEATRO SOCIALE

Esclusive visite guidate su prenotazione e a numero limitato, si svolgono ogni sabato e domenica fino alla fine di settembre alle ore 17. Ingresso 5 euro a persona, gratuito fino ai 12 anni. Altezza minima per l'accesso 1,40 m. Inizio tour presso la Chiesa della Missione.

Per informazioni: 0174 330 358 - 335 124 2608 iatmondovi@visitcuneese.it esedramondovi@gmail.com

***

NEIVE

LANGHE PHOTO FESTIVAL

Domenica 22 settembre continua la 2a edizione del Langhe Photo Festival. 9 mostre, 7 di queste dedicate a fotografi di rilievo internazionale, con più di 250 fotografie esposte.

Le mostre sono aperte dalle ore 10 alle ore 18. Il biglietto d’ingresso si può acquistare presso la biglietteria c/o Ufficio Turistico di Neive, in Piazza Italia, nel centro storico di Neive, oppure online sul sito https://www.langhephotofestival.com/infoetickets

***

ORMEA

RUOTE NELLA STORIA

Domenica 22 settembre, dalle 8 alle 18 ritrovo in via Teco 1 (Piazzetta del Municipio), tappa cuneese di “Ruote nella Storia 2024”, il tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che il Club ACI Storico porta in tutta la Penisola. Info www.cuneo.aci.it e-mail segreteria@acicuneo.it. Per maggiori informazioni contattare il numero 0171/440031.

***

PEVERAGNO

SPORT IN PIAZZA

Domenica 22 settembre, inserita nel programma “Settembre peveragnese”, si terrà l’edizione 2024 di “Sport in Piazza” presso il centro polivalente “Luigi Meineri”, che permetterà ai ragazzi dal 2010 al 2020 di conoscere alcuni degli sport praticati e delle società presenti nel territorio.

***

RACCONIGI

Domenica 22 settembre, dalle ore 7.30 alle 18, il centro storico di Racconigi ospita "Il Trovarobe" grande mercato dell'antiquariato, collezionismo e modernariato. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Info: https://www.comune.racconigi.cn.it/

***

REVELLO

IN CAMMINO FRA LE ARTI LIBERALI

Domenica 22 settembre, alle ore 16, avrà luogo il primo dei 3 appuntamenti organizzati dall' Accademia Filarmonica di Saluzzo dell'evento "Luci e Ombre dell'Intelligenza Artificiale: Le Arti Liberali nell'Era Digitale", un percorso che esplora il dialogo tra tradizione e innovazione e che mira ad esaminare opportunità e rischi dell'AI in relazione con le Arti Liberali.

Info: info.filarmonica@gmail.com

***

RITTANA

RISONANZE CREATIVE

Domenica 22 settembre alle ore 11 presso il Centro Civico e Culturale verrà inaugurata una nuova scultura bronzea dell’artista Luigi Malinolfi. Visitabili tutte le mostre d’arte presso il Centro. Buffet gratuito a base di gnocchi. Per i bambini raccolta delle patate alle ore 10 e spettacolo di clowneria alle ore 14.30 del Duo Tempi Lenti.

***

ROCCABRUNA

MOSTRA DEL CAVALLO MERENS



Domenica 22 settembre alle ore 9 concorso montati tre anni maschi e femmine e concorso soggetti da utilizzo. Alle ore 14.30 concorso attacchi sportivi e a seguire presentazione degli stalloni e dei soggetti vincitori con la consegna del trofeo “Memorial Erik Ghibaudo”. Alle ore 17.30 intervento delle autorità ed estrazione premi della lotteria. Per info Consorzio Turistico Valle Maira 379 1789427.

***

ROCCA DE’ BALDI

FIERA DEL FAGIOLO

Domenica 22 settembre in mattinata, stand, bancarelle e hobbisti in strada. Esposizione di autocarri d’epoca e “Doi pass a piè” con passaggi nella riserva naturalistica di Crava Morozzo. Alle ore 12 degustazione di fagioli e dalle 16 alle 18 convegno con assaggi gratuiti di ricette a base di “pois”. Dalle ore 20 polenta e ballo liscio con Orchestra Simpatia. Info: https://www.comune.roccadebaldi.cn.it/

***

SALUZZO

VILLA BELVEDERE

Domenica 22 settembre visita guidata alla scoperta della Villa Belvedere. Il ritrovo e la partenza saranno presso la biglietteria della Castiglia in Piazza Castello a Saluzzo, alle ore 15.30. Prenotazione obbligatoria al numero 329 3940334 oppure all'indirizzo mail musa@itur.it

SALUZZO

SALUZZO MUSICA FESTIVAL - CHITARRISSIMA

Domenica 22 settembre 31a edizione del "Saluzzo Musica Festival - Chitarrissima" che vede l'esordio dei giovani talenti della scuola Suzuki ed esibizioni di affermati Maestri. Per info e prenotazioni https://www.saluzzomusicafestival.it/

***

SAVIGLIANO

PEDALATA PER LA VITA

Domenica 22 settembre 10a edizione della Pedalata del Cuore, evento benefico organizzato dalla Pro loco con l'Associazione Amici dell'Ospedale, Associazione Cuore e Mente e Mutuo Soccorso di Savigliano per la campagna di prevenzione e cura dell'infarto al microcardio e dell'ictus celebrale. Alle ore 9 da piazza Santorre Santarosa partenza cicloturistica con itinerario di 70 km. Alle ore 9.30 partenza di Biciincittà di 20 km. Possibilità di colloqui con il personale medico e visite mediche gratuite la domenica mattina. A seguire lotteria a premi e pic-nic del cuore presso Parco Graneris preparato da Pro Loco e Gruppo Alpini di Savigliano. Info: https://www.amiciospedalesavigliano.it/site/index.php?id=1

***

SOMMARIVA DEL BOSCO

AMEL AMEL FESTIVAL DEI MIELI

Domenica 22 settembre alle ore 10 inaugurazione Festival e apertura stand nelle vie cittadine con la Banda Musicale “G. Verdi” di Sommariva del Bosco. Alle ore 12.30 pranzo presso il PalaMiele in piazza Seyssel (prenotazioni al numero 337 1247533). Dalle ore 15 esibizioni della banda itinerante Marciapè Street band e Wito Orchestra. Alle ore 16.30 convegno presso il PalaMiele con la partecipazione straordinaria di Daniele Persegani chef della trasmissione “È sempre mezzogiorno”. Durante il festival Radio Alba e alcune emittenti TV riprenderanno l’evento e si potrà visitare la mostra di pittura nell’auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel D’Aix. Visitabile anche la mostra fotografica “Roero in Posa” in via IV Novembre. Info:

https://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it/novita/evento/932/Am-c3-a9l-27Am-c3-a8l---festival-dei-mieli

festivaldeimielisommarivabosco@gmail.com

***

VALDIERI

UNA COMUNITÀ PER LA SOLIDARIETÀ

Domenica 22 settembre alle ore 12.30 IIa edizione di “Una comunità per la solidarietà” presso la tensostruttura in piazza San Martino. Ore 12.30 pranzo conviviale con ricavato devoluto all’Unità Pastorale Valle Gesso. Nel pomeriggio musica e balli in attesa dell’arrivo di Emanuele Filiberto di Savoia per consegna cittadinanza onoraria nella sala consigliare del Comune.

***

VERDUNO

VERDUNO IN FESTA

Domenica 22 settembre alle ore 16 Memorial Salvino Camera e camminata non competitiva. A seguire Merenda Sinoira. Info: http://www.comune.verduno.cn.it/

***

VERNANTE - PALANFRÈ

INCONTRI CON ALBERI STRAORDINARI

Domenica 22 settembre, a partire dalle ore 9.30 presso la borgata di Palanfrè, giornata tra escursioni ed arte. Prenotazione obbligatoria, evento a pagamento.

Info: https://www.parcoalpimarittime.it/

***

VERZUOLO

ASSOCIAZIONI E SPORT IN PIAZZA

Domenica 22 settembre si tiene "Associazioni e Sport in Piazza". L'appuntamento è in piazza Willy Burgo dalle 14 alle 18, per scoprire le realtà sportive operanti sul territorio.

A seguire, dalle ore 18, spettacolo "Il Brigante rampante. La favola di un gentil eroe, amico dei boschi e di buon cuore", accompagnato dalla band musicale Hash21, esibizione funambolica dell'artista Luca Chiarva: prevede l'installazione di una slackline visibile da piazza Burgo posta tra il campanile della Settecentesca Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo ed un sollevatore telescopico.

L'evento è organizzato dal Comune di Verzuolo con il patrocinio ed il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e la collaborazione del gruppo Hash21.

***

VIGNOLO

FESTA DI SAN COSTANZO

Domenica 22 settembre alle ore 10.30 S. Messa con processione e accompagnamento della Banda Musicale di Bernezzo. Nel pomeriggio giochi per bambini e in serata Cenone di San Costanzo. Per info 0171/48173 o sancostanzo@comune.vignolo.it

VINADIO - MOIOLA

FORTI PIEMONTE E UMBERTO GALIMBERTI

Domenica 22 settembre “Forti Fortissimi!" con aperture straordinarie, visite guidate inusuali, spettacoli dal vivo, momenti di comunità e promozione delle fortificazioni piemontesi con eventi al forte Albertino di Vinadio e al Blocco 5 di Moiola.