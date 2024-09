Un altro finisher cuneese al Tor des Geants: è il 28enne di Centallo Lorenzo Tassone

Un altro cuneese finisher al Tor de Geants, che si è concluso una settimana fa con la cerimonia delle premiazioni. Lui è Lorenzo Tassone di Centallo, di 28 anni. Ha concluso la gara in 148 ore (il tempo massimo concesso è di 150). La partenza è stata domenica 8 settembre da Courmayeur e l’arrivo lo scorso sabato 14 settembre sempre a Courmayeur.

Quest’anno il percorso è stato reso ancora più duro e difficile degli scorsi anni perché i concorrenti hanno dovuto far i conti con la pioggia, il freddo, il vento fortissimo, la neve e il gelo, tanto che nella notte tra venerdì e sabato per un’ora e mezza la gara è stata sospesa al rifugio Frassati in quanto le condizioni meteo erano diventate decisamente proibitive. In questa edizione il numero di ritiri ha superato il numero di finalisti.

Lorenzo ha avuto un grande sostegno tecnico nelle varie soste da parte del suo amico Giorgio, che l’ha seguito per tutta la gara. Sempre presente anche la sua famiglia, che l’ha sostenuto per l’intera settimana giorno dopo giorno. All’arrivo i due amici si sono stretti un grandissimo abbraccio ed è stato bellissimo vedere i loro occhi pieni di emozione per tutto il “viaggio“ percorso.