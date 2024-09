A Rifreddo tornano le "Notti delle streghe"

Dopo il grande successo dell’edizione 2023, le streghe rifreddesi sembravano sparite ed invece, eccole manifestarsi quando meno te lo aspetti. Una prima presentazione per far ricordare a tutti che anche nel 2024 saranno ancora loro le protagoniste assolute dell’autunno sotto il Monviso. Dalle tenebre filtra, infatti, che l’evento più atteso dell’anno si terrà sabato 26 ottobre .

Ciò che invece si sa è che il percorso teatralizzato di sabato 26 sarà a prenotazione obbligatoria e con l’acquisto di un biglietto in prevendita, mentre continueranno ad essere gratuiti tutti gli eventi e gli spettacoli sulla grande piazza cittadina. Chi lo vorrà potrà quindi continuare a ballare gratis in piazza, seguire le performances degli artisti che si esibiscono ed intrattengono il pubblico prima che lo stesso si incammini sul buio e terribile percorso rifreddese. Oltre a dare appuntamento alle migliaia di spettatori che arriveranno a Rifreddo le streghe hanno fatto anche sapere che chi vuole le potrà aiutare a terrorizzare la gente a fine ottobre. Si terrà infatti mercoledì 25 settembre alle ore 20.45 a Rifreddo nel Salone sotto le scuole elementari il primo casting per volontari e accompagnatori.

Un appuntamento importante perché come ci spiega il sindaco Elia Giordanino, che da alcuni anni segue l’evento con lo storico ex-sindaco Cesare Cavallo che ha “inventato” l’evento, “senza almeno un centinaio di volontari ed attori non è possibile portare avanti un evento della portata delle Notti delle streghe. Per questo approfitto per ringraziare coloro che da anni si impegnano per la riuscita dello stesso e invito tutti coloro che vogliono vivere da protagonisti l’edizione 2024 a venire mercoledì 25 a Rifreddo”.