Saluzzo ricorda i 104 della nascita del generale Carlo Alberto dalla Chiesa

Sono passati 104 anni. Il 27 settembre 1920 in via Donaudi, dove oggi sorge il liceo “Bodoni”, venne alla luce Carlo Alberto dalla Chiesa.

Per celebrare e ricordare la nascita in città del generale-prefetto vittima della mafia (fu ucciso a Palermo il 3 settembre 1982) il Comune di Saluzzo ha organizzato una cerimonia per venerdì 27 settembre 2024, insieme all’Istituto comprensivo cittadino. Si svolge nella scuola primaria inaugurata nel 1983, un anno dopo l’omicidio, che la città decise di intitolare fin da subito proprio al “servitore dello Stato” che aveva combattuto tutta la sua carriera contro terrorismo politico e criminalità organizzata.

Il momento di incontro e approfondimento con i piccoli studenti avverrà nell’atrio della scuola dove c’è un busto dedicato anch’esso a dalla Chiesa. Il ritrovo è fissato per le 11 nella scuola di via Antica Torino 33.

La comunità di Saluzzo e il Comune hanno da decenni legami molto stretti con la famiglia dalla Chiesa (la “d” è volutamente minuscola su indicazione dei famigliari stessi). Dopo l’intitolazione della primaria del quartiere “Maria Ausiliatrice”, nel 2006 fu sistemata nello scalone del municipio una grossa lapide che ricorda il generale, nel 2020, nel centenario della nascita, durante un fine settimana di celebrazioni è stato anche inaugurato un monumento a lui dedicato, in piazza Garibaldi.

Infine, l’anno scorso, sempre in occasione del compleanno, era stata scoperta una targa proprio dall’ingresso del liceo, dove oltre 100 anni fa c’era la caserma dei carabinieri in cui abitava la famiglia dalla Chiesa e dove avvene il parto