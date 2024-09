I 100 anni di Ettore Foglio: immutata passione per l’antiquariato e sempre tanta voglia di fare

100 anni oggi: li compie oggi Ettore Foglio, noto maestro artigiano e antiquario saluzzese, nato ad Alba il 24 settembre del 1924.

Entra nella schiera dei centenari di Saluzzo che sono undici. La sua è una lunga vita contrassegnata dall’amore per il lavoro, per la famiglia e per l’esserci stato in molte vicende storiche.

Partecipò alla lotta partigiana nella Brigata Giustizia e Libertà “Saluzzo” e alla liberazione di Verzuolo, unendosi nella notte 24 aprile alle Sap garibaldine della Cartiera Burgo, contro le autoblindo tedesche. Lo racconta lui stesso, con l’entusiasmo che gli è proprio.

Era un antiquario, restauratore di mobili antichi molto apprezzato, chiamato da tante famiglie nobili per lavorare su pezzi di antiquariato. E' stato il restauratore di fiducia degli arredi del Castello della Manta, prima della donazione al FAI del maniero da parte della contessa Elisabetta De Rege Provana.

Da Manta, dove abitava si trasferì a Saluzzo negli anni ‘60. Aveva il laboratorio in via Cuneo (in pensione dal 1986) e per anni ha partecipato come espositore alle mostre saluzzesi. In veste di ospite anche quest’anno, dove all’inaugurazione in Castiglia, è stato applaudito dal curatore Franco Brancaccio per la bravura e la passione verso questo lavoro.

Era sposato con Maddalena Barra ed ha avuto un figlio Gian Piero, che continua il lavoro di famiglia di commercio di antichità e restauro di mobili antichi, già iniziato dal nonno Secondo, padre di Ettore.

Quale il segreto dei 100 anni? "Sempre attivo, partecipe, con il desiderio di incontrare gente" Racconta il figlio. Vive da solo, ed è autosufficiente: lava, stira, cucina, scende in giardino, ha sempre voglia di fare. Fino a sette mesi fa aveva la patente.

A porgere gli auguri a Ettore per i 100 anni, anche il sindaco Franco Demaria a nome della cittadinanza.

In famiglia verrà festeggiato domenica con i nipoti Andrea, Erica e Lorenzo.