A Sommariva del Bosco si è conclusa un’eccezionale edizione di "Amé l’Amèl" [FOTO]

Giunto alla 18esima edizione l’evento di Amé l’Amèl a Sommariva del Bosco ha raggiunto la maggior età e la maturità per potersi confermare fra le manifestazioni più importanti dell’offerta turistica, enogastronomica e culturale del territorio e dell’intero Piemonte.

Sommariva del Bosco è ormai la capitale dei mieli rari e preziosi, come ha ribadito durante il convegno domenicale al Palamiele il “cacciatore di mieli” Tonino Strumia. Circa 80 espositori hanno presentato i loro prodotti “mielosi” durante la giornata e molti sono stati gli eventi correlati, a partire dalla serata musicale con Sonia De Castelli del giovedì, seguita dalla sfilata di moda del venerdì e dagli spettacoli di falconeria, street food e DJ Set del sabato.

Il convegno ha visto la partecipazione di esperti del mondo apistico e del miele. Oltre al citato Tonino Strumia erano presenti Marco Bergero, tecnico di Aspromiele, Roberto Sambo, responsabile Slow Food dei presidi mieli di montagna, Luca Crosetto presidente della Camera di Commercio di Cuneo e la consigliera Monia Rullo, presidente del Comitato dell’Imprenditoria femminile della stessa, Claudio Cauda, esperto apicoltore e produttore di Montà e lo “Special Guest” Daniele Persegani, notissimo chef della trasmissione TV “È sempre mezzogiorno” e cuoco della Nazionale Italiana di calcio ai Campionati mondiali, dal 2006 al 2014.

Il sindaco Marco Pedussia ha premiato il simpaticissimo cuoco piacentino con un'originale “Celletta d’Oro”, prezioso riconoscimento e simbolo della laboriosità delle api.

Apprezzate le esibizioni musicali in strada della banda itinerante “Marciapè Street Band” e della giovanissima “Wito Orchestra”, oltre a molte altre suggestioni culinarie e culturali. Per tutta la giornata le numerose Chiese del paese sono rimaste aperte, come la mostra di pittura allestita dal collettivo artistico “Desperate Housewives”, presso l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix (ex chiesa dei Battuti Bianchi, piazza Caduti per l’Italia) ancora visitabile fino a sabato 28 settembre con orario 17/19.30 e domenica 29 settembre con orario 10.30/12.30 e 16.30/19.30. La mostra è organizzata sotto l’egida del Comune di Sommariva del Bosco e dell’Associazione Culturale Santi Bernardino e Orsola.

Dall’amministrazione comunale le dichiarazioni soddisfatte della vicesindaca Cinzia Spagnolo: “È stato un festival del miele molto intenso, pieno di emozioni già a partire dal giovedì, con l'apertura delle danze, fino ad arrivare a domenica quando abbiamo visto i molti espositori sistemati nelle vie del paese. Il taglio del nastro, alla presenza di moltissime autorità e tante persone che già fin dalla mattina hanno visitato il nostro festival ci ha fatto ben sperare. La giornata è continuata oltre alle più rosea aspettative. La gente ha apprezzato la qualità e la varietà dei prodotti. Un ringraziamento a tutti quelli che sono passati a visitarci e a tutti i volontari e dipendenti che hanno lavorato per la riuscita di Amé l’Amèl 2024”.

Non resta che aspettare l’edizione 2025.