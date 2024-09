Bernezzo e la Confraternita della SS.Annunziata di Bernezzo hanno salutato don Roberto Mondino

"Nell’anno del Signore 2018, dopo anni di chiusura, l’Arciprete don Roberto Mondino con spirito di zelo riapre al culto questa chiesa Confraternita”: così recita la targa commemorativa che, venerdì 20 settembre, i Confratelli e le Consorelle della Confraternita della SS.ma Annunziata di Bernezzo hanno affisso nella loro chiesa per omaggiare il loro parroco uscente don Roberto Mondino.

Il vescovo Piero Delbosco lo ha infatti nominato referente diocesano per i consacrati, fino al 30 ottobre 2027.

È proprio grazie a lui che, dopo essere stata preda delle incurie e da alcuni anche erroneamente considerata sconsacrata, nel 2018 è tornata al suo antico splendore.

Il 9 aprile 2018 infatti, in concomitanza con i 450 anni dall'erezione canonica della Veneranda Confraternita della SS.ma Annunziata, si tenne la messa solenne presieduta da Mons. Vescovo Piero Delbosco che ne sancì la riapertura.

Da allora, grazie al lavoro di cura e pulizia di alcuni volontari e all’appoggio costante di don Roberto, sono riprese le messe nel mese di maggio e di settembre, compresa la secolare novena allo Spirito Santo in onore di Pentecoste alle ore 5.30.

Grazie anche all'apertura giornaliera, la “Crusà”, com’è comunemente chiamata dai bernezzesi, permette a chiunque passi di sostare in preghiera e contemplazione in questo piccolo scrigno d’arte e spiritualità, avvolti dai magnifici affreschi settecenteschi.

Al termine della santa messa di venerdì, si è tenuto un piccolo rinfresco nella sala del consiglio, anch’essa recentemente e finemente risistemata, offerto dalla Confraternita. "Un bel modo per ringraziare don Roberto per gli anni trascorsi insieme, in comunione prima spirituale e poi conviviale. Ad multos annos!", concludono un confratello e una consorella.