La Società Pescatori Valle Varaita ha festeggiato il secolo di attività

La Società Pescatori Valle Varaita, con sede a Sampeyre, ha spento ben cento candeline: un secolo di progetti ed iniziative che ancora oggi sanno coinvolgere grandi e piccoli, facendo conoscere questo sport a contatto con la natura e amico dell’ambiente.

A festeggiare l’importante traguardo, sono stati i soci, il direttivo, i simpatizzanti e il presidente provinciale Fipsas - Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività Subacquee - Giacomo Pellegrino.

“Non potevo certo mancare ad un appuntamento così importante - ha sottolineato il presidente Pellegrino -. I miei complimenti ed il mio ringraziamento per il lavoro svolto vanno ai volontari, ai soci, al direttivo che con costanza e passione hanno raggiunto il secolo di attività. La Società Pescatori Valle Varaita è una delle più longeve d’Italia e un fiore all’occhiello della nostra Federazione cuneese per la sua presenza sul territorio. Complimenti a tutti e vi auguro altri cento anni ricchi di attività e soddisfazioni, come i primi appena trascorsi”.

Per ricordare questo importante traguardo il presidente Fipsas Pellegrino ha consegnato alla Società Pescatori Valle Varaita una targa con dedica per il secolo appena trascorso.

Ecco i componenti del direttivo: Renato Baralis (presidente), Luciano Bongiasca (vice), Francesco Civarolo (segretario tesoriere). Consiglieri: Setgio Armando, Piero Bergamini, Matteo Giuggia, Roberto Michelis, Mauro Raspo, Oscar Roasio.