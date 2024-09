La Zucca Piozzo® entra nell’Arca del Gusto di Slow Food

Con grande orgoglio, la Pro Loco di Piozzo annuncia l’inserimento della Zucca Piozzo® nell’Arca del Gusto di Slow Food, il prestigioso catalogo che protegge e promuove i prodotti agroalimentari tradizionali a rischio di estinzione. Questo riconoscimento testimonia l’importanza culturale e gastronomica della Zucca Piozzo, una varietà unica coltivata con passione nel nostro territorio e protagonista della storica Fiera della Zucca di Piozzo.

La Zucca Piozzo, conosciuta anche come “zucca da risotto”, è stata brevettata presso il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2015. E' apprezzata per le sue caratteristiche peculiari: piccole dimensioni, polpa soda e dolce, e una buccia che cambia colore dal verde scuro all’arancio ramato a piena maturazione. Perfetta per risotti e piatti cremosi, questa zucca è un vero tesoro gastronomico, ideale anche per preparazioni come minestre, confetture e piatti farciti.

Ogni anno, la Pro Loco di Piozzo seleziona attentamente i migliori frutti per produrre semi, garantendo così la continuità e la qualità di questa varietà locale. La raccolta avviene manualmente, come da tradizione, dopo circa 90-120 giorni dalla semina.

L’inserimento nell’Arca del Gusto non solo celebra la qualità della Zucca Piozzo, ma evidenzia anche l’importanza della biodiversità e della salvaguardia dei prodotti tradizionali. Slow Food, con questo progetto, invita tutti a riscoprire e sostenere le produzioni locali, raccontando e preservando i sapori che rischiano di scomparire a causa dell’agricoltura industrializzata e della perdita di biodiversità.

La Pro Loco di Piozzo, da sempre impegnata nella valorizzazione delle eccellenze locali, vi invita a scoprire la Zucca Piozzo e le sue molteplici applicazioni culinarie in occasione della prossima Fiera della Zucca, che si terrà a Piozzo dal 4 al 6 ottobre. Durante l’evento sarà possibile ammirare oltre 600 varietà di zucche e cucurbitacee, gustare piatti a base di zucca e celebrare insieme questo importante traguardo per il nostro territorio.

Maggiori informazioni e il programma completo su www.prolocopiozzo.it