Ritorna in grande stile il Cineforum del Cinema I Portici a Fossano

Ritorna in grande stile il Cineforum del Cinema I Portici. Gli appuntamenti, tutti i mercoledì alle 16 e alle 21, saranno 31, con in programma i migliori successi delle ultime stagioni cinematografiche, tra cui i film premiati a Cannes e Venezia.

Gli abbonamenti saranno in vendita da venerdì 4 ottobre al prezzo unico di 90€. Biglietti singoli a 8€ l'intero e 6€ il ridotto. Il programma, completo di titoli, trame e dettagli, è disponibile qui: https://t.ly/e4mJ7

Versione originale

Da martedì 15 ottobre ripartono i film in versione originale con sottotitoli in italiano, 16 appuntamenti a settimane alterne con le tariffe di prima visione. La programmazione seguirà le uscite della stagione. Biglietti: 8€ l'intero, 6€ il ridotto.

Abbonamenti

Da venerdì 4 ottobre sarà possibile acquistare gli abbonamenti da 10 e 5 ingressi, al costo di 45€ il primo e 25€ il secondo. Questi permettono l'accesso a tutti i film in prima visione con tariffa agevolata (4,5€ a film quello da 10 ingressi, 5€ a film quello da 5 ingressi -una delle tariffe più convenienti della provincia-) e saranno validi 15 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2025.

Cineforum Academy e Original Version Academy

In concomitanza con l'inizio di Cineforum e Versione Originale riprendono le attività dedicate agli studenti degli istituti superiori di Fossano e provincia. Seguendo la programmazione del Cineforum e i film in versione originale, con abbonamenti dedicati (35€ per il Cineforum, 45€ per Versione Originale) i ragazzi potranno ottenere dei crediti scolastici avvicinandosi contemporaneamente alla sala cinematografica.