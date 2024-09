Torna, anche per il 2025, il calendario fotografico della Valle Maira

Dopo la versione 2024, già esaurita nel giro di pochi mesi, è disponibile il nuovo Calendario Fotografico Valle Maira 2025, realizzato interamente da Loris Astesano, Guida Escursionistica locale e Fotografo Paesaggista.

Quest’anno, il calendario è stato migliorato sia nella carta, più resistente e performante nei colori, nella copertina lucida per renderla più rigida ed evitare che si pieghi con il tempo.

È stato inserito anche il riassunto di tutte le foto sul retro e, per gli amici stranieri, sono state inserite tutte le traduzioni dei testi di ogni immagine, in tedesco, inglese e francese.

Il calendario, in formato 28,5 x 62cm per inserirlo più facilmente nella propria casa, passa in rassegna, mese per mese, alcuni dei più bei panorami della Valle Maira, tra cui Rocca la Meja (in copertina), la Rocca Provenzale, borghi e borgate più o meno conosciute.

Ogni fotografia è accompagnata dai giorni mensili con festività e lune, da un breve testo esplicativo e da un QrCode che è possibile scansionare con il proprio smartphone per scoprire escursioni, articoli con maggiori informazioni e contenuti extra.

Il Calendario è disponibile per l’acquisto in vari negozi in tutta la provincia di Cuneo e online: per l’acquisto o la consultazione dei negozi, visitare il sito lorisastesano.com.

Contatti

Loris Astesano

Telefono: 320 1645422

Email: loris.astesano@gmail.com

Sito: lorisastesano.com

Facebook: Loris Astesano - Guida Escursionistica

Instagram: @lo.a.st