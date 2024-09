Cuneo, la prossima settimana scatta la prevendita per la stagione teatrale del Toselli

Sale l’attesa per la stagione 2024/2025 del Teatro Toselli di Cuneo, che prenderà il via il 17 ottobre con lo spettacolo di Eduardo “Natale in Casa Cupiello”. Dalla settimana prossima, a un mese dalla presentazione del calendario avvenuta il 3 settembre scorso nella suggestiva cornice di Santa Chiara, partiranno le prevendite di abbonamenti e biglietti singoli.

Da mercoledì 2 ottobre sarà possibile acquistare l’abbonamento “Fedeltà”, che consente la fruizione di 14 spettacoli. Considerato che l’acquisto al botteghino richiede un impegno di tempo maggiore rispetto alla procedura online, è stato stabilito che, almeno nelle prime ore, la vendita sarà esclusivamente alla biglietteria del Teatro (orario di apertura: 9-14 e 17-20). L’acquisto online sarà sbloccato dalle 21 della stessa sera e sarà consentito sino alle 14 del giorno successivo. I costi variano dai 96 euro richiesti per un posto in galleria ai 255 per le poltrone migliori. Previste due soluzioni intermedie: poltrona e palco a 200 euro e balconata a 150.

A partire dalle 15 di giovedì 3 ottobre (sino alle 20) sarà possibile aggiudicarsi gli abbonamenti per otto o quattro spettacoli. Anche in questo caso l’acquisto online sarà eseguibile dalle 21 sino alle 14 dell’indomani.

Nella medesima giornata, sempre dalle 15 alle 20, al via la vendita dell’abbonamento scontato “Giovani”, dedicato esclusivamente agli under 29, che consente la possibilità di assistere a tre spettacoli da scegliere al momento dell’acquisto. Altre finestre per i minori di 29 anni sono previste, sempre presso la biglietteria del teatro, in tutti i successivi mercoledì di ottobre (dalle 9 alle 12).

Dalle 3 del pomeriggio di venerdì 4 ottobre via libera alla vendita dei biglietti singoli, sia al botteghino che online. La biglietteria rimarrà aperta fino alle 20, mentre non sono previsti limiti temporali per l’acquisto in rete. In ogni caso lo sportello di via Teatro Toselli aprirà i battenti tutti i mercoledì feriali dal 9 ottobre al 9 aprile dell’anno venturo (con orario 9-12). Resta, come gli anni scorsi, la possibilità di procurarsi i ticket di accesso nei giorni dello spettacolo direttamente a teatro, a partire dalle 16.

I prezzi interi per i singoli spettacoli sono i seguenti: galleria a 11 euro, balconata a 18, poltrona e palco a 23, “poltronissima e palchissimo” a 30. Riduzioni per i minori di 29 anni, gli over 65, i possessori di abbonamenti alle stagioni di Piemonte dal vivo, iscritti ACLI, Gruppo Sportivo del Comune di Cuneo, FAI e possessori dell’abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta (le riduzioni non sono applicabili online).

Per l’acquisto di biglietti e abbonamenti sarà possibile utilizzare i bonus Carta della Cultura giovani, Carta del merito e Carta del docente. Tale possibilità è esclusa, a causa di mere ragioni tecniche, per l’acquisto online.

Per ulteriori informazioni, tra cui la tabella completa di prezzi interi e riduzioni, consultare la pagina dedicata all’indirizzo web https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html#c40685. In alternativa contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo ai numeri 0171/444.812 o 0171/444.818 (dal lunedì al venerdì, solo mattino), o ancora alla mail spettacoli@comune.cuneo.it.