Volley Femminile - Nell'allenamento congiunto il Mondovì sorprende il Cuneo: il Puma vince 3-1

Allenamento congiunto questo pomeriggio per la Cuneo Granda Volley (A1) e la Bam Mondovì (A2). Al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta le due compagini hanno affrontato un test utile per aumentare lo stato di forma quando mancano appena dodici giorni ai rispettivi impegni di campionato, quello di A1 per il Cuneo e quello di A2 per il Mondovì. Alla fine sono state le pumine di coach Claudio Basso a imporsi a sorpresa per 1-3 (23-25; 19-25; 23-25; 25-17).

Coach Pintus ha tenuto a riposo Ana Bjelica, Anastasiia Kapralova, Tessa Polder e Noemi Signorile, mentre Alexandra Lazic ha disputato solo il quarto set. Nel Cuneo, piuttosto positive le prove di Fay Bakodimou (15 punti) e di Savon Dayami Sanchez (13). Gatte comunque sorprese dalla vivacità delle pumine, apparse meno vulnerabili in ricezione rispetto altre apparizioni. Tra le migliori in campo in casa Puma l'opposto Lara Berger (13) e la centrale Greta Catania (9).