"Ora e sempre Resistenza": prosegue l'impegno dell'ANPI Carrù nelle scuole nell'ambito del progetto "Educare alla Libertà"

"Ora e sempre Resitenza". Riprende il celebre verso di Piero Calamandrei il titolo del libro, edito da Milano Editore, che l'ANPI Medaglia d'Oro Felice Cenacchio di Carrù ha voluto donare agli studenti delle classi terze delle medie dell'Istituto "Oderda Perotti".

"Il testo copre il periodo temporale che va dal '900 fino ai giorni nostri, toccando argomenti che ci riguardano ora più che mai - spiega la presidente dell'ANPI carrucese, Rosita Oreglia - A ogni ragazzo è stata consegnata una copia e, grazie alla collaborazione delle insegnanti, tutti potranno approfondire e cercare i segni della storia presenti nel nostro paese per comprendere l'importanza del sacrificio di chi ha dato la vita per la libertà di cui godiamo noi oggi e per non dimenticare".

I libri sono stati consegnati lunedì 23 settembre e gli alunni hanno avuto modo non solo di conoscere la storia dell'ANPI, ma anche di poter ascoltare i versi dell'epigrafe di Piero Calamandrei, che li ha particolarmente colpiti.

L'iniziativa, avviata lo scorso anno nell'ambito del progetto Educare alla Libertà, è solo la prima delle attività che, anche quest'anno, l'ANPI dedicherà alle scuole.

Sono già in programma, infatti, diversi appuntamenti per le celebrazioni del 25 aprile, con la consegna delle borse di studio che varranno assegnate, con il sostegno della Bam, agli elaborati svolti dagli alunni sulla Resistenza, ma anche una visita di istruzione al MEMO4345 di Borgo San Dalmazzo e al Sacrario partigiano di Bastia Mondovì in primavera e la passeggiata della memoria alle lapidi e ai cippi partigiani.