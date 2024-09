Giornata Mondiale per il Cuore: incontri sulla prevenzione con la Croce Bianca di Ceva

In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore (WHD), la Croce Bianca di Ceva organizza due eventi, gratuiti e aperti a tutta la popolazione, che si terranno il 28 e il 29 settembre, offrendo strumenti pratici e informativi per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.



Il primo appuntamento, sabato 28, è dedicato alla gestione delle emergenze cardiovascolari. A partire dalle ore 15, presso l’edificio comunale, i partecipanti potranno seguire un breve percorso pratico su come allertare i soccorsi e intervenire in attesa del loro arrivo: manovre di Basic Life Support (BLS) e utilizzo del defibrillatore DAE/AED.



Il secondo appuntamento si concentrerà su un tema di grande rilevanza, che spesso non riceve adeguata attenzione: l’abuso di alcol, fumo e altre sostanze. Sarà la dottoressa Nadia Ferrero, figura sanitaria con una lunga esperienza nel Servizio per le Dipendenze, a tenere l'incontro, domenica 29 alle ore 20, presso la sede della Croce Bianca Ceva.



Dall’associazione spiegano: “La prevenzione, in questo contesto, parte dalla consapevolezza, là si costruisce giorno dopo giorno, ed è proprio porre l’attenzione su questo uno degli obiettivi.



L’invito è rivolto a giovani, famiglie, insegnanti e a tutte le persone che operano sul territorio, poiché il tema riguarda da vicino tutte le generazioni".



L'incontro sarà l’occasione per porre domande e chiarire dubbi su un argomento ancora oggi circondato da pregiudizi e scarsa conoscenza.