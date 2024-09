Farigliano, a breve nuovo gestore per il servizio mensa nelle scuole

Dovrebbe chiudersi per il mese di ottobre la procedura per l'affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica del Comune di Farigliano che, come numerosi altri paesi della Granda, lo scorso giugno, ha dovuto fare i conti con l'improvvisa comunicazione della liquidazione della GMI Servizi Srl di Ivrea, ditta che si occupava delle mense per scuole e case di riposo (leggi qui).

Nonostante i tempi stretti, l'amministrazione si è adoperata fin da subito per garantire il servizio alla scuola dell'infanzia fino al termine delle attività scolastiche, appoggiandosi al servizio della CAMST con il punto cottura a Mondovì (leggi qui).

Contestualmente è stata siglata una collaborazione con il Comune di Piozzo, che aveva in essere una convenzione attiva con la Centrale Unica di Committenza (CUC) di Bra, per procedere con la pubblicazione del bando di gara e trovare un nuovo gestore.

"Ci siamo adoperati subito per avviare la procedura e siamo in attesa di conoscere l'esito del bando -. spiega il sindaco, Ivano Airaldi - In via provvisoria, per garantire il servizio e arrecare minor disagio possibile alle famiglie, i pasti vengono preparati dalla CAMST e serviti dal personale scolastico che è stato appositamente formato con corso specifico e si è messo a disposizione".

Come anticipato a giungo, nel capitolato di gara l'amministrazione ha inserito una clausola che disponga il reintegro e il mantenimento degli operatori che già lavoravano per il servizio di refezione a Farigliano. Il nuovo gestore potrà inoltre contare su nuove attrezzature e locali rinnovati, grazie a un intervento di circa 25mila euro che era stato realizzato con un avanzo di amministrazione.

"Sappiamo che ci sono stati alcuni disagi, ma siamo in una fase transitoria per la quale serve collaborazione da parte di tutti - conclude il sindaco, che in questi giorni si è messo a disposizione in prima persona per dare una mano - Non appena la procedura per l'affidamento sarà conclusa torneremo al normale servizio di refezione".

Terminati i tempi tecnici e burocratici previsti per l'affidamento prenderà servizio la nuova ditta.