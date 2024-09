Presidio di Cgil e Uil davanti alla Prefettura di Cuneo contro il Disegno di legge Sicurezza

Questa mattina, mercoledì 25 settembre, presidio di Cgil e Uil davanti alla Prefettura di Cuneo per

protestare contro il Disegno di legge Sicurezza che il Parlamento si appresta ad approvare.

Le motivazioni: "Riteniamo doveroso contrastare una norma che mette in discussione i diritti costituzionali, in particolare il diritto di manifestare per lavoratori e studenti a sostegno delle proprie idee e rivendicazioni. E’ l’ennesima svolta securitaria di un Governo che vive con fastidio il dissenso e pensa di risolvere i problemi sociali delle persone più in difficoltà attraverso la repressione. Ricordiamo il decreto Caivano, il decreto rave, il decreto Cutro.

Si inaspriscono le pene e si individuano nuovi reati per scoraggiare le manifestazioni pubbliche di protesta.

Si affronta la questione carceri punendo indiscriminatamente tutti, tradendo un’altra volta il dettato costituzionale che riconosce la funzione rieducativa della condanna e si consegnano i detenuti (comprese le madri di figli con meno di un anno e le donne incinte) e il personale di polizia penitenziaria a condizioni di degrado ambientale in strutture sovraffollate, in cui i più deboli soccombono.

Si attacca in maniera subdola il diritto di opinione agitando la paura del terrorismo della parola.

Si vieta l’acquisto di SIM alle persone migranti prive di permesso di soggiorno, punendo ulteriormente la condizione subita di clandestinità".

Al termine della manifestazione i segretari generali di Cgil e Uil, Piertomaso Bergesio e Armando Dagna hanno incontrato il Prefetto di Cuneo Mariano Savastano.