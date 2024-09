Salvato un capriolo a Dronero

Era scivolato a bagno in un canale d'acqua che alimenta una centralina elettrica poco più a valle ed è rimasto schiacciato contro una griglia di raccolta tronchi e detriti non riuscendo più a liberarsi.



E' quanto accaduto ad un capriolo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre, intorno alle 16.30 in via Montenero a Dronero.



Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo che lo hanno recuperato salvaldolo e affidandolo alle cure del veterinario dell'Asl Cn1 sul posto con loro per gli accertamenti del caso.



Dopo averne appurato lo stato di buona salute è stato liberato.