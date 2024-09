Al via la nuova stagione al Type Club di Centallo

Venerdì 27 settembre, si inaugura ufficialmente la nuova stagione di ballo caraibico, liscio con le grandi orchestre e la musica anni '80, '90 e 2000. Un programma variegato che promette di soddisfare tutti i gusti musicali e di ballo, rinnovando l’entusiasmo e la passione per la danza.

Enrica e Serena, con grande impegno e dedizione, hanno preparato tutto nei minimi dettagli per garantire un'esperienza di qualità ai ballerini. Una delle novità di quest'anno è l’istituzione del servizio guardaroba obbligatorio, pensato per migliorare il comfort e la sicurezza dei partecipanti, permettendo loro di godersi la serata in totale serenità.

Negli ultimi anni, il Type Club ha visto una crescita costante delle presenze, un segnale chiaro del successo del loro approccio. “Non c'è un vero e proprio segreto”, confessano Enrica e Serena, “se non dedicarsi anima e corpo a tutto quello che stiamo facendo, cercando sempre di migliorarci e di capire le esigenze dei nostri clienti”. Questo impegno si riflette anche nella scelta di potenziare lo staff per la stagione invernale, con l’aggiunta di una barista e di una guardarobiera, al fine di offrire un servizio ancora più efficiente e di qualità.

Il Type Club è un luogo dove le persone possono sentirsi a casa, socializzare e fare nuove amicizie. La danza, infatti, svolge un ruolo fondamentale nel favorire la socialità e il benessere psicofisico. In un ambiente sereno e accogliente, i ballerini possono rilassarsi, divertirsi e rafforzare i legami con gli altri. La danza diventa così un mezzo per migliorare la qualità della vita, offrendo momenti di svago e di allegria condivisa.

Enrica e Serena concludono “… ringraziamo tutte le scuole per l’impegno e la dedizione che mettono nell'insegnamento e nel far capire agli allievi l'importanza del ballo. Quest’anno, in particolare, c’è stata una nuova ondata di affluenza, un segnale positivo che indica un rinnovato interesse per la danza, nonostante le difficoltà degli anni passati”.

Il week end inizierà con la serata caraibica di venerdì 27 con lo stage di salsa portoricana del maestro Mauro Tomatis e l’esibizione Barbie Latin Party Show con i ragazzi di scuola Danze Milord.

Sabato 28 settembre si ballerà con l’orchestra di Maria Ravera mentre domenica ci sarà l’orchestra di Giuliano e i Baroni.