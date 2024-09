Monticello d'Alba scalda i motori in vista della manifestazione "Notte al Castello"

Assassini, fantasmi e un castello solitario in mezzo alle colline: sono gli ingredienti di “Notte al Castello”, la tre giorni – giovedì 31 ottobre, sabato 2 e domenica 3 novembre – organizzata dall’Associazione Turismo in Langa per mostrare sotto una luce insolita le bellezze del Castello di Monticello d'Alba, in occasione della Festa di Halloween.

Giovedì 31 ottobre 2024 per gli adulti e i ragazzi (dai 6 anni in su), verranno proposte le visite serali di Notte al Castello, visite condotte da una guida turistica che inviterà i partecipanti a seguirla con le sole torce a batteria: ecco che la loro luce illuminerà di volta in volta una figura femminile e altri spiriti erranti. Il Castello si trasformerà in una “casa degli spettri”, che tra ombre e misteri svelerà il segreto del tesoro dei francesi.

Sabato 2 e domenica 3 novembre 2024 il Castello sarà aperto per le classiche visite guidate diurne dell’interno al maniero e, in occasione della festa di Halloween, verrà proposto l’Halloween Family Tour, una visita guidata durante la quale i più piccoli andranno alla ricerca di indizi nascosti con l’utilizzo di un kit di gioco per ottenere una dolce sorpresa finale.

