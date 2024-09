Scopri il RacContagiri Valle Stura 2024: un evento per gli amanti delle Moto

L'autunno si avvicina e con esso uno degli eventi più attesi da tutti i motociclisti: il RacContagiri Valle Stura 2024! Organizzato da Strade da Moto, questo secondo incontro autunnale offre l'opportunità perfetta per scoprire nuove strade, rievocare i viaggi estivi e pianificare nuove avventure.

Il RacContagiri non è solo un raduno motociclistico, ma un'occasione per scambiarsi opinioni, racconti e esperienze. Questo evento, che si terrà il 28 e 29 settembre 2024 in Valle Stura, è organizzato dalla Delegazione di Torino e Cuneo di Strade da Moto, in collaborazione con l'Associazione Shide di Borgo San Dalmazzo, il Motoclub GrandaBike del Monregalese e l'Associazione Boves Golf Club ASD.

L'evento inizia già venerdì sera, con l'accoglienza dei partecipanti che arrivano da più lontano. Il sabato sarà dedicato a un giro in moto tra Italia e Francia, con diverse soste per ammirare le bellezze naturali e storiche della zona. La sera, l'Associazione Shide ci ospiterà per una merenda sinoira a Gaiola, dove potremo degustare i prodotti tipici locali.

Uno dei momenti clou del weekend sarà la merenda sinoira di sabato 28 settembre alle 17:00 presso la Struttura la Gramigna di Gaiola. Questo appuntamento è imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nei sapori autentici della Valle Stura, gustando una selezione di prodotti tipici in un'atmosfera conviviale e rilassata.

I partecipanti che arrivano da lontano possono scegliere e prenotare in autonomia il loro alloggio. Consigliamo l'hotel Ligure e il vicino Chalet Monte Nebius, dove, grazie agli accordi presi dall'Associazione Shide, si potrà usufruire di tariffe agevolate dedicate a Strade da Moto. Per chi desidera fermarsi più a lungo, ci sono numerosi ristoranti nella zona dove poter assaporare le specialità locali.