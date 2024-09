Basket Team 71 Abet Bra pronta per una nuova stagione: si parte il 5 ottobre

Basket Team 71 Abet Bra è pronta a ripartire. Con un organico rivisitato, tra volti già molto noti nel mondo bianco blu e nuovi innesti di spessore, la squadra di coach Siragusa, con rinnovate ambizioni, si appresta all’avvio del prossimo campionato di Serie C 2024/2025.

Un campionato interregionale, che vede coinvolte 4 società cuneesi, Amatori Basket Savigliano, Abet Basket Bra, Granda College Cuneo, Campus Piemonte, 4 torinesi, San Mauro Basket, Area Pro 2020, 5 Pari e Cus Torino, 4 liguri My Basket Genova, Cus Genova, Gino Landini Lerici e Pallacanestro Vado, 2 toscane, Don Bosco Livorno e US Livorno, per un totale di 26 partite.

Un campionato che promette spettacolo, considerate le compagini avversarie e le trasferte impegnative e avvincenti che i ragazzi dovranno affrontare.

Si inizia sabato 5 ottobre alle 18.00 con una trasferta torinese, ospiti di Cus Torino, la prima gara casalinga, la settimana successiva al Palasport di via Risorgimento, domenica 13 ottobre alle ore 18.00, contro Basket San Mauro.

Nuovo anno, nuovo gruppo. Anche in questo caso però con caratteristiche precise: un mix di esperienza e nuovi talenti. A guidare il gruppo, l’esperienza, la qualità e la determinazione dell’head coach Michele Siragusa e del giovane assistente Francesco Carena.

Confermati i pilastri della squadra Marco Negro, Paolo Pulina, Francesco Zabert e Julian Corvalan che continueranno a rappresentare i colori braidesi anche in questa nuova stagione. A loro si aggiungono tre nuovi acquisti di prestigio: Manuel Di Matteo, Sean Pecchenino e Andrea Rosso, tre giocatori che apportano esperienza, energia e qualità. Completano i giovani del vivaio Matteo Oberto e Andrea Fosca. Ad un gruppo valido, si uniscono cinque giovani dell’U19, che faranno parte della prima squadra per la stagione 2024/25: Marco Rinaldi, Edoardo Agosto, Gabriele Tallone, Pietro Ferrero e Niccolò Bernocco.

“Abbiamo lavorato con impegno per assemblare una squadra competitiva e pronta ad affrontare il campionato di Serie C che quest'anno sarà sicuramente molto impegnativo con squadre ben attrezzate. Abbiamo voluto unire l’esperienza dei senior e la voglia di fare ben dei nostri giovani – commenta il Presidente Berrino -. Siamo certi che mettendoci impegno e passione, arriveranno i risultati che ci siamo prefissi. Aspettiamo tutti i nostri tifosi al Palazzetto!”