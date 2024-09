Volley femminile, Pintus al termine dell'allenamento congiunto tra Cuneo e Mondovì: "La seduta ci ha permesso di valutare cose nuove"

Si è conclusa un'altra giornata di preparazione per la Honda Olivero Cuneo, in vista dell’inizio del campionato di Serie A1. Al Palazzetto dello Sport di Cuneo è arrivata la LPM Mondovì per svolgere un allenamento congiunto con le Gatte.

Per le ragazze di Pintus c’era necessità di recuperare un po’ di brillantezza dopo la due giorni di Imola, per questo si sono viste diverse rotazioni nel sestetto sceso in campo.

La settimana di Honda Olivero Cuneo si chiuderà con la presentazione ufficiale della squadra (27 settembre) e con la 20esima edizione del Trofeo Mimmo Fusco alla e-Work Arena di Busto Arsizio (28-29 settembre).

"Prima di tutto voglio ringraziare la società di Mondovì e le sue atlete. Per noi è importante avere una società amica e di buon livello con cui condividere sedute di allenamento, infatti non sarà l'unica. Ciò ci permette di tenere il livello di allenamento alto, senza mettere a repentaglio la tenuta fisica delle ragazze. Ragazze che vengono da una lunga trasferta per il torneo di Imola, dove abbiamo speso tanto. La seduta di oggi ci ha permesso di provare e valutare cose nuove, senza rischiare troppo a livello fisico. Piccola nota dolente: Sanchez è dovuta uscire dal campo per precauzione prima della fine dell'allenamento". Queste le parole di coach Pintus al termine dell’allenamento congiunto con LPM Mondovì.