Meloni all’Onu “Subito una tregua in Medio Oriente”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Gaza, Ucraina, riforma del Consiglio di Sicurezza, traffico di esseri umani, intelligenza artificiale, Piano Mattei: la premier Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea dell'Onu, spaziando su molti temi.A Gaza, ha sottolineato, "l'imperativo è raggiungere senza altri ritardi il cessate il fuoco ed il rilascio degli ostaggi". Poi, ha affermato il diritto dei palestinesi ad uno Stato ma "con leadership ispirata al dialogo". Israele tuteli i civili. Ed in merito all'Ucraina "non possiamo voltarci dall'altra parte".- foto: screenshot da video ufficio stampa Palazzo Chigi -(ITALPRESS).