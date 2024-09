A Serralunga d'Alba è tornata la Vendemmia Tricolore. "Un modo per diffondere un messaggio di pace"

Serralunga e i suoi produttori vogliono testimoniare la pace in questo momento così difficile, dall'Ucraina alla Palestina e al suo popolo martoriato. I vini dei magnifici cru di Serralunga, che raggiungono ogni angolo del globo, vogliono essere sempre testimonianza di fratellanza e di unione.

A Serralunga è tornata Vendemmia Tricolore e sono tornate a garrire le bandiere del Tricolore e della Pace sui principali ru del paese. L'iniziativa, arrivata alla quinta edizione, si propone di imbandierare le 39 menzioni geografiche aggiuntive (Mga), in cui è suddiviso il territorio vitato del comune. Nel 2020 l'iniziativa fu pure celebrata da Poste Italiane con un annullo filatelico dedicato. Anche quest'anno, per la seconda volta, il Tricolore sventola sui cru assieme alla bandiera della Pace.

Il Tricolore che garrisce testimonia sia l'orgoglio dei grandi vini italiani apprezzati in tutto il mondo, sia l'orgoglio di quanto scritto nella Costituzione Italiana in cui, come recita l'articolo 11, "L'Italia ripudia la guerra", articolo che sembra, purtroppo, oggi dimenticato.

L'imbandieramento rimarrà fino al mese di novembre. Per ogni Cru una tabella esplicativa descrive le caratteristiche enologiche e geografiche di ciascuna mga in modo che il turista, o l'appassionato, possa raccogliere tutte le necessarie informazioni sui preziosi vigneti di Serralunga.