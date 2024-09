Al Toselli di Cuneo torna il concorso “El teatro piemontèis”

L’associazione culturale Teatrando Millennium ripropone anche quest’anno la rassegna concorso “El teatro piemontèis” al teatro Toselli di Cuneo

Si comincia sabato 5 ottobre con la Compagnia der Roche di Montaldo Roero che porterà in scena, in piemontese, la commedia brillante in due atti di Fritz Wempner “Camera a ore”.

La vita tranquilla dei coniugi Salvi viene improvvisamente scombussolata quando, per errore, una stanza della loro casa viene affittata contemporaneamente da due giovani ignari l'uno dell'altra . Per un po' tutto sembra andare nel verso giusto finché tra colpi di scena ed equivoci non si scopre la verità. Due atti comici che vi faranno trascorrere una serata in allegria.

La rassegna si svilupperà in dieci serate con altrettante compagnie teatrali del Piemonte, l’intenzione è valorizzazione delle realtà delle arti teatro presenti sul nostro territorio oltre alla promozione e valorizzazione della lingua piemontese e delle tradizioni della cultura del Piemonte. Parte attiva sarà il pubblico, che unitamente alla giuria tecnica, potrà votare per assegnare il premio al miglior: spettacolo, compagnia, regia, attore e attrice.

Gli spettacoli che si terranno presso il Teatro Toselli di Cuneo inizieranno puntualmente e tassativamente alle ore 21.

Dopo questa prima serata del 5 ottobre, con la Compagnia der Roche di Montaldo Roero, si proseguirà il 9 novembre con J’amis del teatro di Carmagnola.

Il 7 dicembre da Torino la Compagnia di Borgata Parella E. Ollino, il 21 dicembre La crica del Borgat di Mondovì.

Il 25 gennaio torna la Compagnia d’la Vila di Verzuolo, l’8 febbraio La Nuova Filodrammatica di Carrù, il 15 febbraio Il siparietto San Matteo di Moncalieri

Sabato 22 marzo Ij Camolà di Giaveno, il 29 marzo J’amis del Borgh di Moncalieri.

A differenza delle scorse edizioni anche l’ultima serata, quella delle premiazioni, vedrà rappresentata una Commedia con Gli amici del teatro di Beinette.

Chi non avesse fatto in tempo a sottoscrivere l’abbonamento potrà farlo ancora entro la sera del primo spettacolo, sabato 5 ottobre, eventualmente preavvisando al n. 347 8738733. I biglietti per i singoli spettacoli possono essere acquistati la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20 con eventuale preavviso al n. telefonico sopra indicato

Abbonamento per le dieci serate euro 100, biglietto per singolo spettacolo euro 13, ingresso gratuito fino ai 20 anni compiuti, ridotto euro 10 dai 20 ai 25 anni.

Per qualsiasi esigenza od informazione contattare 347 8738733 o con mail teatrando.eventi62@gmail.com