“Esplorando a piedi”: aperte le iscrizioni al concorso letterario dedicato alla natura

L’associazione Naturaltrek, affiliata alla Fie, Federazione italiana escursionismo, rende noto ai soci e non soci, l’occasione per partecipare alla prima edizione del Premio letterario “Esplorando a piedi”.

Chiunque può partecipare proponendo i suoi elaborati in una o più delle seguenti categorie (massimo un testo proposto per ognuna di esse):

-Rispetto e salvaguardia della natura e dell’ambiente, prospettando eventualmente anche proposte e idee correlate al rapporto tra escursionismo e ambiente/natura, impatto umano sull’ambiente, impatti derivanti dal cambiamento climatico;

-percorsi escursionistici nazionali, con particolare riferimento agli aspetti storici, artistici, religiosi e naturalistici correlati e sviluppati da tali percorsi; ricadute sociali ed economiche dello sviluppo di attività in outdoor, in aree che non sono mèta del turismo di massa oppure soluzioni per lo sviluppo di un turismo più sostenibile a livello ambientale;

-benefici sulla salute a seguito di una sana pratica sportiva e dell’attività escursionistica concepita anche come turismo lento.

Premi e condizioni di partecipazione sono indicati nel Regolamento del Premio, che trovate in calce sul sito www.fieitalia.it oppure su www.naturaltrek.it (in formato scaricabile e stampabile),

I testi potranno essere presentati mediante il form disponibile all’indirizzo https://www.fiemediacenter.it/premio-letterario-fie-2024-esplorando-a-piedi/ a partire da lunedì 16 settembre 2024 e fino alla mezzanotte del 30 novembre 2024; potranno essere corredati di un massimo di 5 fotografie. Ogni fotografia dovrà essere corredata dalla relativa didascalia e dal nome dell’autore, per riconoscergli i crediti.

Nel form di candidatura vengono richiesti i dati di contatto ma, per non influenzare la giuria verranno archiviati separatamente e rivelati solo al termine della valutazione conclusiva, che avrà inizio dopo la data ultima di presentazione, ovvero il 30 novembre 2024. I giurati, per riconoscere i testi, avranno solo un numero casuale univoco generato automaticamente dal sistema.

Mano a mano che disporremo di informazioni aggiuntive, verranno comunicate sulla homepage del sito fiemediacenter.it. È comunque possibile richiedere informazioni, fare suggerimenti e critiche all’indirizzo di posta elettronica concorsi@fieitalia.it.