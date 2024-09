Mondovì, i cittadini propongono cinque progetti da realizzare al Comune con i fondi del bilancio partecipato

Sono cinque i progetti che i cittadini hanno proposto al Comune di Mondovì da realizzare con i fondi messi a disposizione dal bilancio partecipato.

L'iniziativa, promossa dall'amministrazione, si chiama "Detto-fatto" prevede il finanziamento, con un plafond di 40mila euro, di progetti condivisi dai cittadini relativi a: sicurezza, decoro e arredo urbano, cultura e società, sport, aree verdi, acquisto di beni e manutenzioni straordinarie delle opere esistenti.

Sei le proposte che erano state presentate, cinque quelle ritenute ammissibili che sono state presentate ieri sera, mercoledì 25 settembre, in sala Scimè: “Area cani parco via della Cornice”, “Gratteria con nuovo decoro urbano”, “Alice nel Mondo(vì) delle meraviglie” “Un bel Merlo” e “Arrediamo il bosco della Pace”.

Come spiegato dall'assessore Alberto Rabbia saranno due i progetti che verranno finanziati e a sceglierli saranno i residenti in Città.

"Si voterà domenica 27 ottobre in sala Scimè - ha spiegato Rabbia - Avranno diritto al voto tutti i residenti nel Comune, dai 16 anni compiuti in su. Sarà sufficiente recarsi in sala Scimè negli orari di apertura con la carta di identità e mettere una croce sul progetto che ognuno preferisce. Si potrà esprimere una sola scelta".

Ecco i progetti in dettaglio:

Referente: Gianpiero Olivero

Il progetto mira a creare un’area dedicata ai cani all’interno del comune per offrire uno spazio sicuro e attrezzato per il benessere degli animali domestici e la socializzazione dei loro proprietari. Questa iniziativa intende migliorare la qualità della vita urbana e promuovere un ambiente più pulito e armonioso, apportando significativi benefici alla comunità.

L’area individuata è il parco di via Comice, proprietà del comune di Mondovi, particella di 8473 mq., confinante con la strada omonima e terreno incolto di proprietà Ferrovie dello Stato, nello specifico una porzione di circa 1400 mg. a nord dello stesso.

Realizzazione di recinzione dell’area (ml. 118) con pali in castagno e rete plastificata di tipo rigido color verde a maglie strette, di altezza cm. 150; recinzione perimetrale dello stagno (ml.35) con pali in castagno infissi stablimente al suolo e rete plastificata di tipo rigido color verde di altezza pari a cm. 100. Protezione sommità dei pali in castagno con tappo di copertura in polietilene.

Ingresso con doppio cancello (larghezza cm.120) a distanza di mi. 10.00 uno dall’altro per creazione di area filtro; posa di cancello carrabile sul lato opposto per uscita utenti e ingresso mezzi di manutenzione e di soccorso. Installazione, presso l’ingresso, di totem in acciaio zincato per ospitare la grafica informativa sull’utilizzo dell’area. Al suo intero potrà essere installata una centralina per sistema di automazione e

Installazione di sei panchine modello “garden” con basi in cis per l’ancoraggio delle stesse al terreno.

Posa di due cestini tipo dog toilette, con struttura interna di vetroresina composta da cestino e cappuccio.

Posa di tre cestini in legno modello Ecowood per parchi pubblici.

Posa di arredo agility dog e pet therapy tipo pedana su/giù, ponte oscillante, paletti slalom.

Utilizzo di materiali ecocompatibili con possibilità di spostamento senza grandi opere o investimenti in altra area o per altro utilizzo.

COSTO STIMATO

€ 19.899,42 per: fornitura e posa recinzione e cancelli, fornitura e posa totem, installazione panchine, cestini, installazione arredi pet therapy e dog agility, arredo urbano (panchine, cestini, attrezzi attività).

GRATTERIA NUOVO DECORO URBANO

Referente: Maria Giuseppina Dadone

L'obiettivo è quello di recuperare l’area antistante al campo sportivo (ex gioco da bocce) in quanto tutt’ora in pessimo stato di manutenzione e ripristinarla a servizio della Comunità di Gratteria con interventi relativi alla qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano.

L’intervento comporterà lo scotico con successivo trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata e pagamento oneri, demolizione blocchi di cemento delle fondazioni di una vecchia struttura con trasporto del materiale

di risulta in discarica e pagamento dei relativi oneri, riempimento con stabilizzato di cava: fornitura materiale e trasporto dello stesso in loco, livellatura dell’area, compattamento con rullo, allestimento parco giochi

e giochi per bambini.

COSTO STIMATO

Circa € 19.570 per: realizzazione nuovo piazzale , panchine, tavoli, gazebo, ombrelloni, gioco a molle scivolo altalena casetta gioco, tappetino antiurto dei giochi.

ALICE NEL MONDO(VI') DELLE MERAVIGLIE

Referente: Valeria Bruno

L'obiettivo è creare un percorso espositivo che accompagni i cittadini ed i turisti alla scoperta del centro storico di Mondovì (rioni di Breo e Piazza) accompagnati dai personaggi iconici della favola “Alice nel paese delle meraviglie”.

Si prevede la realizzazione di nove installazioni in ferro verniciato, a colori, raffiguranti scene e personaggi della fiaba, con le illustrazioni di Cinzia Ghigliano, da fissare a terra e dislocate al Borgheletto, in Piazza Roma, Piazza Cesare Battisti, Piazza S.Pietro, Piazza Moizo, Piazzetta Comino, Piazza S.Maria Maggiore e nei Giardini del Belvedere.

Il percorso sarà corredato di piccole installazioni di segnavia a tema; in via Sant’Agostino uno condurrà alla funicolare.



Le dimensioni delle strutture avranno un basamento con una larghezza di 100 cm, profondità 30 cm e altezza 15 cm.

L’altezza massima complessiva delle sagome sarà di 160 cm

Ogni installazione sarà accompagnata da una tavola riportante un aforisma che ne rifletterà la tematica.

COSTO STIMATO

€ 19.740: illustrazioni grafiche di Cinzia Ghigliano, grafica e progettazione delle installazioni, realizzazione delle sagome e dei basamenti principali, realizzazione delle sagome secondarie, verniciatura e decorazione delle sagome e installazione.

UN BEL MERLO

Referente: Mario Manfredi

L'obiettivo è ripristinare e migliorare la piazza della Chiesa del Merlo sostituendo le panchine, la fontana pubblica e i cestini della spazzatura. Oltre ad essere un intervento necessario per il decoro urbano, è necessario anche per le molte persone che scelgono questa frazione per le loro passeggiate e cercano un posto decoroso per una sosta a metà passeggiata.

Si prevede la sostituzione di cinque panchine esistenti, sostituzione della fontana pubblica, rotta e in molte parti erosa dalla ruggine, sostituzione dei cestini della spazzatura rotti.