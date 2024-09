Ritornano le passeggiate alla scoperta di San Michele di Prazzo e Marmora

Ritornano nel mese di settembre le passeggiate culturali con accompagnatore organizzate dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira in collaborazione con Il Consorzio Turistico Valle Maira.

Sabato 28 settembre si andrà alla scoperta delle particolarità architettoniche, artistiche e culturali di alcuni villaggi alpini di San Michele di Prazzo in passato Comune a sè stante e di alcune borgate di Marmora.

Al mattino passeggiata culturale nel Vallone di San Michele di Prazzo partendo da Borgata Chiesa, con la Chiesa Parrocchiale e l’ex Palazzo Comunale abbelliti da dipinti risorgimentali, la casa delle tessitrici e altri interessanti manufatti. Si proseguirà verso Borgata Villa con le belle baite fino a raggiungere Borgata Castiglione abitato tra i più antichi di San Michele realizzato in prossimità del torrente e per questo ricco di testimonianze dei numerosi mulini e fucine presenti in passato. Si farà ritorno a Borgata Chiesa.

Nel pomeriggio la visita si svolgerà a Marmora partendo dalla Borgata San Sebastiano con l’omonima Cappella con affreschi medievali ed il mulino segheria. Si proseguirà alla scoperta delle Borgate Torello e Garino con la belle baite con affreschi di Giors Boneto da Paesana. Quindi dopo aver ammirato la borgata Arata con il caratteristico pilone affrescato sulla roccia ritorno a Borgata San Sebastiano.

Orario visita: tempo percorrenza 2,5/3 ore - partenza alle ore 10.00 ed arrivo alle ore 12.30/13.

Ritrovo a Borgata Chiesa a San Michele di Prazzo davanti alla Chiesa Parrocchiale.

Orario visita: tempo percorrenza 2,5/3 ore - partenza alle ore 14.30 ed arrivo alle ore 17.00/17.30.

Ritrovo a Borgata San Sebastiano presso il parcheggio.

Le passeggiate sono gratuite.

Le passeggiate culturali organizzate dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira realizzate in collaborazione con il Consorzio Turistico Valle Maira hanno l’obiettivo di accompagnare i visitatori alla scoperta delle borgate dei Comuni dell’Ecomuseo.

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira - IV edizione, finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie

Per info contattare Ufficio Turistico Valle Maira: + 39 379 1789427, oppure alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com