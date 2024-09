A Cuneo e Savigliano i laboratori del programma "Fabio Kids" di Confartigianato

Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con FabLab Cuneo, il Movimento Giovani Imprenditori e il Movimento Donne Impresa, annuncia l’avvio del programma “FabLab Kids”, un'iniziativa educativa pensata per giovani creativi e aspiranti inventori di età compresa tra i 9 e i 14 anni. Il format si terrà da ottobre 2024 a marzo 2025 e offrirà ai partecipanti un'opportunità unica per esplorare il mondo della tecnologia e della fabbricazione digitale.

Innovazione e Creatività al Servizio dell’Educazione FabLab Kids è un percorso formativo basato sull'approccio STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math), che mira a trasformare l'apprendimento scientifico in un'esperienza avvincente e pratica. I laboratori, dedicati a discipline come robotica, elettronica, programmazione e design 3D, permetteranno ai partecipanti di sviluppare competenze cruciali per il futuro, combinando creatività e tecnologia in un ambiente stimolante e interattivo.

Il progetto FabLab Kids è stato progettato per avvicinare i ragazzi alla fabbricazione digitale, promuovendo un approccio educativo basato sull'esperienza diretta. I partecipanti avranno la possibilità di: progettare e stampare oggetti in 3D; assemblare circuiti elettronici e creare dispositivi interattivi; apprendere le basi del coding; sviluppare creatività e manualità, realizzando oggetti unici con le proprie mani.

Il programma si basa sull'apprendimento attraverso la sperimentazione: creare, testare, sbagliare e riprovare sono i principi fondamentali che guidano i nostri laboratori. I giovani partecipanti verranno incoraggiati a esplorare nuove idee e a trasformarle in realtà, sviluppando al contempo un pensiero logico e sistematico.

I laboratori si svolgeranno da ottobre 2024 a marzo 2025 nelle sedi di

Cuneo (via XXVIII Aprile, 22) - ogni mercoledì dalle 17:30 alle 19:30

Savigliano (Via Torre de Cavalli 4/c) - ogni giovedì dalle 17:30 alle 19:30

Per ulteriori dettagli e per iscriversi, contattare la segreteria organizzativa: segreteria@fablabcuneo.it - telefono: 3385096839.