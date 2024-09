Non si ferma il boom delle meme coin e delle prevendite crypto

Se qualcuno, 10 anni fa, avesse detto che le meme coin avrebbero riscosso enorme successo, esperti e investitori gli avrebbero riso in faccia per giorni e giorni. Invece, le performance sui mercati di questi simpatici token nel corso degli anni hanno smentito tutti coloro che non ci hanno puntato neanche un centesimo.

Attualmente, il mercato delle meme coin e delle prevendite crypto è in pieno fermento. Gli investitori arrivano da ogni angolo del mondo. L’ultimo barlume di scetticismo verso queste criptovalute, considerate per lungo tempo semplici scherzi online, si sta ormai dissolvendo di fronte a numeri davvero impressionanti.

Dogecoin, Shina Inu e Pepe sulla cresta dell'onda

Dogecoin ($DOGE), la mamma di tutte le meme coin, è tornata sotto i riflettori. Il prezzo del token $DOGE oscilla tra gli 0,10 e gli 0,11 dollari nelle ultime 24 ore, periodo in cui è cresciuto dello 0,65% circa. Se riuscisse a superare gli 0,12 dollari, si potrebbero spalancare le porte per un ulteriore aumento, che lo porterebbe verso gli 0,13 dollari.

Anche Shiba Inu ($SHIB), spesso considerato rivale diretto di Dogecoin, sta performando bene. Nonostante il lieve calo del 5,55% nel mese passato, ha piano piano risalito la china, portando il prezzo del token $SHIB tra 0,00001450 e 0,00001500 dollari nelle ultime 24 ore, grazie a un +2,15% circa.

La performance di Pepe ($PEPE) nelle ultime 24 ore? La famosa rana digitale continua a saltare in alto, con il prezzo del token $PEPE che è aumentato del 2,30% circa. Il prezzo oscilla adesso tra 0,00000845 e $ 0,00000850 dollari.

Ma c'è una prevendita in particolare che è attualmente sotto le luci dei riflettori: quella di Pepe Unchained ($PEPU). Spieghiamo il perché.

Pepe Unchained ($PEPU): la rivoluzione per le meme coin è adesso

Potrebbe sembrare azzardato parlare di rivoluzione per le meme coin, ma in realtà non lo è, perché Pepe Unchained ($PEPU) ha tutta l’intenzione di farlo. Questa nuova meme coin a tema rana promette infatti di risolvere tutti i problemi del mondo Ethereum con una catena propria, la Pepe Chain.

Una promessa a cui in tantissimi credono ciecamente, e che ha portato la prevendita del token $PEPU a raggiugere i 15 milioni di dollari di fondi raccolti. Se riuscirà veramente a risolvere i problemi di scalabilità e delle transazioni costose, potrebbe conquistare la vetta nel mercato delle meme coin in pochissimo tempo.

Pepe Unchained sta anche promuovendo il programma “Pepe Frens With Benefits”, tramite il quale offre delle sovvenzioni per incoraggiare la community a sviluppare app sulla nuova blockchain Layer 2. Lo scopo, insomma, è quello di dare modo agli sviluppatori di realizzare le loro idee. Quando saranno disponibili le sovvenzioni? In questo ultimo quadrimestre del 2024.

Tokenomics da capogiro, influencer e previsioni ottimistiche

La tokenomics prevista per $PEPU è tanto impressionante quanto lo slancio che ha acquisito. Con il 30% dei token destinato alle ricompense di staking, il 20% per la prevendita e altri settori come il marketing e la liquidità, il progetto ha creato basi solide per sostenere la sua crescita. Come immaginavano i creatori di Pepe Unchained, distribuire in modo intelligente i token è fondamentale per il successo a lungo termine del progetto.

Il fermento attorno a Pepe Unchained non è passato inosservato nemmeno ai grandi influencer crypto. Il famoso analista di criptovalute, Jacob Bury, ha affermato che $PEPU, una volta che verrà quotato sugli exchange, assicurerà guadagna enormi agli investitori, grazie all’aumento di 100 volte del prezzo.

Ad attirare l’attenzione di analisti e investitori è anche il protocollo di double staking. Dall’iniziale 16.000% si è arrivati adesso al 139%. Quindi, i primissimi investitori che hanno messo in stake i propri token, si stanno sfregando le mani per i guadagni passivi che otterranno. Finora, i token messi in staking ammontano complessivamente a oltre 1,1 miliardi.

Le community sui canali di X e Telegram continuano a crescere di numero. D’altronde, una performance del genere non può lasciare indifferenti neanche i più intransigenti degli investitori.

La strada del successo

Pepe Unchained sta stabilendo nuovi standard nel mercato delle criptovalute. La promessa di transazioni molto più economiche e veloci rispetto a Ethereum lo ha messo nel mirino degli investitori. Il traguardo dei 15 milioni di dollari è stato raggiunto, ma adesso punta a raggiungere i 16 milioni di dollari entro una settimana.

Anche se la volatilità non mancherà mai nel mercato crypto, meme coin come DOGE, SHIB e PEPE continueranno a esistere tra alti e bassi. Pepe Unchained continuerà la sua corsa in prevendita, in attesa che la Pepe Chain diventi operativa e che il token venga quotato sugli exchange. Ma, se tutte le promesse non verranno disattese, questa nuova meme coin potrebbe realmente diventare la migliore.

Visita il sito ufficiale di Pepe Unchained