Ciaburro: “Con il DdL Scuola il merito, il rispetto e la disciplina tornano ad essere valori fondamentali”

“Il voto finale sul DdL Scuola riporta merito, disciplina, costruzione di valori come il rispetto nella formazione dei nostri ragazzi”

Con queste parole Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia commenta il Disegno di legge appena approvato alla Camera.

“Sul voto in condotta sono stati fatti cambiamenti importanti, che ripristinano la disciplina scolastica e il ruolo della scuola come luogo di formazione culturale, sociale e di rispettosa convivenza. Importanti inoltre - prosegue Ciaburro -, sono le novità in materia di multe per chi aggredisce il personale docente, rispondendo agli episodi di cronaca che hanno recentemente occupato le nostre testate giornalistiche, conferendo un nuovo peso all'importanza delle regole, del loro rispetto e del sapersi comportare”.

L’onorevole Ciaburro conosce molto bene i problemi della scuola, visto che è professoressa e per molti anni ha insegnato.

“Un Paese migliore lo si costruisce coltivandone il futuro e la scuola è il primo fondamentale tassello su cui scommettere. Ringrazio il Ministro Valditara, il Sottosegretario Frassinetti, il Governo Meloni - conclude l’onorevole piemontese di Fratelli d’Italia - perché anche con questo provvedimento si migliora l'Italia".