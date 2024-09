Domenica urne aperte per il rinnovo del Consiglio provinciale: al voto sindaci e amministratori dei 247 Comuni della Granda

Domenica 29 settembre dalle 8 alle 20 si vota per il rinnovo dei 12 componenti del Consiglio provinciale. Sono chiamati alle urne soltanto gli amministratori comunali, cioè i sindaci, assessori e i consiglieri comunali dei 247 Comuni della Granda. Non si vota per il Presidente della Provincia il cui mandato scadrà soltanto tra due anni.

Per la prima volta sarà possibile votare, oltreché a Cuneo al seggio istituito presso il Centro Incontri della Provincia, anche in tre sottosezioni distaccate: a Roddi nella sede del Reparto Viabilità della zona di Alba (via Morando 4/d); a Mondovì presso la Sala comunale delle Conferenze “Scimé” (corso Statuto 11/d); a Saluzzo presso il Quartiere ex caserma Musso Sala Tematica (piazza Montebello 1).

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno successivo, lunedì 30 settembre, a partire dalle ore 10 presso il Centro Incontri della Provinia a Cuneo.

L’elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12. Sono tre le liste di candidati depositate entro i termini e ammesse dopo le verifiche previste dalla normativa per le elezioni di secondo livello: La Nostra Provincia, Patto Civico per la Granda e Ripartiamo dalla Granda.