Forza Italia: giovani cuneesi a Roma per eleggere il segretario nazionale

Anche una delegazione giovanile di Forza Italia della provincia di Cuneo, si è recata a Roma per votare al congresso che ha eletto per acclamazione Simone Leoni segretario nazionale dei Giovani di Forza Italia. Un momento di partecipazione e condivisione importante per unire le giovani forze del partito di Silvio Berlusconi.

“Ringrazio la delegazione cuneese per il loro impegno - dice il segretario provinciale di Forza Italia Franco Graglia - e auguro buon lavoro al neo segretario Simone Leoni e a tutta la squadra che lo affiancherà”.

“È davvero bello e stimolante vedere questa nuova generazione che con passione e competenza afferma i propri valori, ritrovandoli nella grande famiglia di Forza Italia. Sono certo - conclude il segretario provinciale Graglia - che sapranno essere protagonisti all’altezza delle sfide future, portando idee e impegno al centro della nostra azione politica. Forza Giovani!”.