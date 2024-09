A Rifreddo tornano le camminate della salute insieme ai medici del Santa Croce Carle di Cuneo

Continuano a Rifreddo le «Cattedre ambulanti della salute» , sotto la direzione di “Compagnia e Rete del Buon Cammino”, la Fondazione Ospedale di Cuneo e l’Aso Santa Croce e Carle di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Rifreddo e lo “Spazio Outdoor - Oasi della Frutta”.

Camminare, un farmaco a costo zero, è lo slogan di questa importante iniziativa che aiuta a divulgare temi cari alla Sanità. In più offre l’occasione di socializzare con altre persone che amano la montagna. Partecipare alle Cattedre è un piacere ed è un ottimo pretesto per fare bellissime passeggiate”.