"Transumanza: il ritorno a casa”: la tradizione delle terre alte di Granda protagoniste del documentario Rai [VIDEO]

Il racconto del documentario

In Piemonte, dove viene allevata una razza bovina particolarmente pregiata, chiamata appunto ‘piemontese’ o fassona, esiste una tradizione di transumanza bovina che rimanda a un intero significativo mondo di allevatori. Quasi tutti discendono da famiglie dedite, da generazioni, all’allevamento. I loro nonni e bisnonni spesso abitavano proprio in alta quota, e quando le condizioni di vita in inverno lassù diventavano proibitive sia per le persone che per le bestie, c’era questa consuetudine di scendere con le piemontesi in pianura, per trascorrere i mesi invernali dove il clima era meno crudele.

Ma poi d’estate si riportavano gli animali in quota, e si tornava a casa.